Jorge Martín reconoce que le está resultando "muy complicado"

Madrid, 22 abr (EFE).- El español Jorge Martín, campeón del mundo de Moto3 en 2018 y piloto de KTM en el campeonato del mundo de Moto2, reconoce que para él esta situación por la pandemia del coronavirus le esta siendo "un poco complicado", porque su "rutina de entrenamiento incluye mucho deporte en el exterior".

"Me gusta mucho salir y no suelo pasar tiempo en mi casa que, además, es bastante pequeña; es una situación complicada para todos pero tenemos que hacer caso a las recomendaciones si queremos ganar esta batalla", señala Martín, que está aprovechando su confinamiento para iniciar los estudios de nutrición desde Andorra.

"Actualmente me encuentro en Andorra donde, desde esta misma semana, nos permiten salir a la calle en horas y tiempo determinado para hacer deporte. Esto ha hecho que el confinamiento sea mucho más llevadero", afirma el piloto de KTM en una nota de prensa de su equipo.

Hasta ahora Jorge Martín cumplía con una rutina en la que hacía deporte "todos los días por la tarde, aproximadamente unas dos horas". "No hay mucho material en casa y utilizo garrafas de agua o mochilas con peso que ayudan a practicar un entrenamiento funcional con resistencia. La verdad es que lo estoy llevando bien, me siento en forma", reconoce.

"Por las mañanas, he empezado a estudiar nutrición porque considero que para un deportista es muy importante saber qué come y por qué. También me distraigo viendo series, hasta que llega la tarde y me pongo a entrenar. Marcarme estas pautas y seguirlas a diario ha sido muy importante para mí", continúa Martín.

En lo deportivo, Jorge Martín destacó: "La pretemporada fue bastante bien; en el test de Catar terminé segundo después de haber liderado el segundo día y después, en el Gran Premio, hicimos un buen trabajo pero en carrera tuvimos un problema con el neumático delantero, aunque estamos preparados para ganar".

Jorge Martín continúa en contacto con todos los miembros de su equipo. "Cada dos o tres días hablamos por WhatsApp y nos contamos qué tal va todo y qué tal estamos. En la situación que vivimos, es importante mantener la relación con el equipo para saber que todos se encuentran bien".

El campeón del mundo de Moto3 en 2018 no quiso dejar pasar la oportunidad de "mandar un mensaje de apoyo tanto a los que están en casa cumpliendo con el confinamiento como a los sanitarios y todas aquellas personas que tienen que salir fuera para ir a trabajar y ayudarnos. Son cruciales para superar esta pandemia. Esperemos que todo esto pase pronto con las mínimas consecuencias posibles".