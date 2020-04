Juanes representa a la música latina en el homenaje a Prince

Miami, 21 abr (EFE).- Juanes fue el embajador latinoamericano en el concierto organizado por los Grammy en tributo al fallecido artista estadounidense Prince, que transmite este martes la cadena de televisión CBS en su señal abierta, sus plataformas en internet y en servicios como YouTube y Hulu.

"Cuando era adolescente yo cantaba frente al espejo, con mi guitarra acústica 'Let's Go Crazy', aunque ni me sabía las letras", reconoció el cantante colombiano desde bambalinas en la grabación del "show", según un video difundido por la Academia de la Grabación.

Este espectáculo, que fue grabado el pasado 28 de enero y tiene justamente como título "Let's Go Crazy: The Grammy Salute to Prince", cuenta con la participación de una veintena de artistas que interpretarán algunos de los principales éxitos de Prince, quien murió el 21 de abril de 2016 de una sobredosis accidental.

Además de Juanes, participan en el homenaje Beck, Gary Clark Jr., Common, Earth, Wind, & Fire, Foo Fighters, H.E.R., John Legend, Chris Martin, Miguel, Princess, Sheila E., St. Vincent, Mavis Staples, Usher y Susanna Hoffs

Además, tendrán una aparición especial los músicos de los grupos The Revolution y Morris Day and the Time, creados por el propio Prince.

La conducción está a cargo de la comediante y actriz Maya Rudolph, mientras que Naomi Campbell, Misty Copeland, Fred Armisen, FKA Twigs y Jimmy Jam -un amigo y colaborador de Prince- compartirán momentos especiales de la vida del artista.

Aunque la Academia de la Música y la cadena CBS han logrado mantener los detalles del "show "en secreto, se ha conocido que Juanes cantará “1999”, la canción que comparte nombre con el disco que Prince presentó en 1982.

Por su parte, el artista Miguel, de origen mexicano y afroamericano, cantará “ "I Would Die 4 U", mientras que John Legend estará a cargo de "Nothing Compares 2 U".

Prince es considerado uno de los artistas estadounidenses más prolíficos de la historia contemporánea, con 40 discos, que le merecieron 38 nominaciones y siete premios Grammy.

Además, en 1985 recibió el Premio al Mérito del presidente de la Academia