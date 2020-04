El Gobierno argentino lanza ayuda para evitar un "cierre masivo de empresas"

Buenos Aires, 20 abr (EFE).- El Gobierno argentino anunció este lunes un nuevo plan de asistencia a empresas, que prevé entre otros puntos el pago de parte del salario de los trabajadores, para "evitar que haya un cierre masivo de empresas y despidos" en medio de la crisis del COVID-19, según explicó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

El denominado programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) consistirá en la postergación o reducción de hasta el 95 % del pago de las contribuciones patronales y del pago de cerca del 50 % del salario de los empleados de las empresas en crisis por la cuarentena obligatoria que rige en Argentina desde el 20 de marzo y del otorgamiento de créditos a tasa de interés cero para trabajadores autónomos que vieron reducidos sus ingresos.

Además, el seguro de desempleo subirá de 6.000 a 10.000 pesos (de 89 a 148 dólares) mensuales, de acuerdo al decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial.

MEDIDAS PARA EVITAR EL CIERRE DE EMPRESAS

"Apuntamos a evitar que haya cierre masivo de empresas y despidos porque sabemos que esto afecta mucho a la capacidad productiva del país. Son daños que muchas veces son irreversibles", declaró Kulfas en una entrevista con Radio con Vos de Buenos Aires.

Hasta el momento se inscribieron unas 420.000 empresas al programa ATP, de un total de 600.000 que existen en Argentina, lo que significa que cerca de dos de cada tres empresas han considerado que están afectadas por la situación de la cuarentena, en una situación ya complicada por los dos años de recesión que arrastra la economía argentina desde 2018, con altos niveles de inflación.

"Calculamos que cerca de la mitad del empleo privado registrado va a recibir beneficios" del nuevo plan de asistencia, precisó el funcionario.

El ministro de Desarrollo Productivo precisó que las empresas más afectadas en el país, porque además serían las últimas en salir de esta situación, son el turismo, la hotelería y algunas actividades culturales porque requieren de la movilización y el aglutinamiento de personas, "que seguramente es lo último que se va a restablecer".

"La industria turística, a nivel mundial, prevé un 2020 perdido", reconoció Kulfas, quien luego señaló que en otro escalón se encuentran las empresas que no facturaron o tuvieron una caída muy fuerte de sus ventas, mientras que en mejor situación están las que no han tenido afectación, en particular "la industria vinculada a la salud" y los sectores relacionados con la venta de alimentos.

PAGO DE PARTE DE LOS SALARIOS Y CRÉDITOS A TASA CERO

De acuerdo al nuevo plan ATP, el Estado le pagará a todas las empresas afectadas por el aislamiento social preventivo y obligatorio, que no pudieron abrir o tuvieron una reducción muy importante de sus ventas el 50 % del salario a cada uno de sus trabajadores, "con un monto mínimo equivalente a un salario mínimo vital y móvil, de 16.800 pesos (250 dólares), y hasta un máximo del doble del salario mínimo, unos 33.750 pesos (500 dólares)", precisó el ministro.

La cartera estima que 8 de cada 10 empleados van a tener una cobertura de la mitad del salario, o más incluso, según los niveles salariales registrados.

En tanto, se brindarán créditos de hasta 150.000 pesos (unos 2.230 dólares) a trabajadores autonómos a través de sus tarjetas de crédito, con un período de gracia hasta octubre o noviembre y el pago en 12 cuotas, sin interés, ya que el Estado asumirá el costo financiero.