La recuperación económica de EE.UU. tras la COVID-19 tomará meses no años

Washington, 19 abr (EFE).- La recuperación económica de EE.UU. después de la pandemia del coronavirus será cuestión de meses y no de años, previó este domingo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien coincidió con líderes del Congreso sobre la posibilidad de que se llegue pronto a un acuerdo en torno a un segundo paquete de alivio para pequeñas empresas.

Treasury Secretary Steven Mnuchin speaks at a Coronavirus briefing at the White House, Washington, DC, USA, 02 April 2020. EFE/EPA/KEVIN DIETSCH