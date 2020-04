La periferia de Ciudad de México, donde la cuarentena no es una opción

Ecatepec de Morelos (México), 19 abr (EFE).- Ecatepec no es la Ciudad de México. Aquí la vida no se planifica a quince días, y mucho menos a un mes. "Vivir al día" es el lema de muchos de sus habitantes, como María Teresa, una trabajadora de la limpieza para quien la cuarentena de dos meses no es una opción.