Nicaragua confirma su segunda muerte por coronavirus

Nicaragüenses quedan varados en Islas Caimán y piden a Ortega abrir frontera

Managua, 18 abr (EFE).- Al menos 100 nicaragüenses están varados en las Islas Caimán luego de que el Gobierno de Daniel Ortega notificara al del país caribeño que ha cerrado sus fronteras indefinidamente debido a la pandemia del coronavirus, informó la línea aérea Cayman Airways, que haría dos vuelos de repatriación este sábado.

"El Gobierno de las Islas Caimán informó a Cayman Airways que el Gobierno nicaragüense cerró sus fronteras indefinidamente a partir de hoy", señaló la aerolínea en un comunicado divulgado en su sitio web.

No obstante, oficialmente el Gobierno de Nicaragua, que no se ha referido a ese caso, no ha cerrado sus fronteras.

Los vuelos especiales saldrían este sábado del Aeropuerto Internacional Owen Roberts (ORIA) con destino al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua, según la planificación de la aerolínea.

NICARAGUA RECONSIDERARÁ APERTURA

Según Cayman Airways, "el Gobierno nicaragüense reconsiderará la apertura de sus fronteras una vez que la crisis mundial haya disminuido. En vista de esto, los vuelos de repatriación se cancelan y tenemos que cancelar su reserva".

"Los agentes de reservas de Cayman Airways están en proceso de contactar a los pasajeros afectados con respecto a la cancelación de los vuelos de repatriación de Managua, y los pasajeros también pueden llamar al 949-2311. Los pasajeros recibirán un reembolso de vuelta a su forma original de pago de sus boletos", agregaron.

La aerolínea envió a los afectados un mensaje en el que califican como "increíblemente decepcionante" la medida tomada por el Gobierno de Ortega debido a la alta demanda de los vuelos hacia Nicaragua.

El miércoles pasado, Cayman Airways había informado que realizaría dos vuelos hacia Managua para repatriar nicaragüenses que están en la isla trabajando y desearan volver a su casa.

RECLAMAN AL GOBIERNO

El nicaragüense Dexter Anthony Gayle, que trabaja en las Islas Caimán, explicó que un total de 160 de sus compatriotas, la mayoría oriundos de la Costa Caribe, tenían previsto retornar al país este sábado.

"En estos casos, ¿dónde está la Corporación Costa Caribe para resolverle a los hermanos costeños? Esta gente necesita regresar a su casa. No pueden seguir viviendo un mes más en la isla en las condiciones actuales", reclamó Gayle, un exseleccionado nacional de baloncesto, a través de sus redes sociales.

Gayle, licenciado en Negocios Internacionales, pidió al Gobierno sandinista dejar entrar a los nicaragüenses y aplicar las pruebas y, si se presentan síntomas, el aislamiento o cuarentena por 15 días o más.

"¿O ahora sí les preocupa el contagio?", reprochó.

NUEVE CASOS EN EL PAÍS

El Ejecutivo nicaragüense ha sido criticado por diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Nicaragua, a diferencia del resto de países de Centroamérica, no ha decretado ningún tipo de emergencia por la pandemia, ni ha ordenado la suspensión de las clases, aunque ahora los escolares están de vacaciones ampliadas por la Semana Santa.

Tampoco se ha restringido de forma oficial la entrada ni movilidad en el país a ningún viajero y las autoridades han dicho que no establecerán ningún tipo de cuarentena.

Nicaragua acumula nueve casos confirmados con COVID-19, con dos fallecidos.