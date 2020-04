Rudy: "Ojalá la próxima temporada vaya bien y pueda volver a unos Juegos"

Madrid, 17 abr (EFE).- El capitán de la selección española de baloncesto Rudy Fernández deseó que la próxima temporada "vaya bien" pueda estar "bien físicamente" y "volver a una Olimpiada", los Juegos Olímpicos de Tokio aplazados a 2021, lo que supondría su quinta participación olímpica, desde su debut en Atenas 2004.

"Visto lo visto como está el Covid-19 es mejor esperar un año y ojalá la próxima temporada vaya bien, esté bien físicamente y pueda volver a una Olimpiada", dijo el alero de la selección y el Real Madrid, que estuvo contestando a preguntas de aficionados en directo por Twitter, organizado por la Federación Española de Baloncesto.

El alero mallorquín reconoció que tenía "muchísimas ganas" de disputar los Juegos este verano. "Para mí serían las quintas, algo increíble que nunca pensaba cuando empecé, pero la situación ha hecho que tengamos que esperar al verano próximo, es lo más normal para la salud en todo el mundo, el baloncesto es nuestra vida pero lo más importante es la salud", añadió.

Preguntado por si piensa retirarse en el Real Madrid, Rudy, que hizo 35 años en abril, recordó que acaba de renovar por dos años más, por lo que acabaría su actual contrato con 37.

"Ahora voy a vivir estos dos años como si fueran los últimos, como he hecho últimamente, porque creo que es ir año a año. Voy acercándome a ese momento de retirada, pero ahora mismo me siento bien, estoy a gusto con mi rol, cuando vea que no puedo dar lo mejor daré un paso atrás y podré ceder mi sitio a jugadores jóvenes que en el Madrid hay muy buena cantera y en la Federación igual", explicó.

En cuanto a sus mejores momentos con la selección, el mallorquín recordó que ha vivido "tantas cosas buenas", aunque también "alguna mala", y se quedó con el último Mundial ganado en China en agosto del año pasado, porque fue "muy difícil a nivel personal"

"El grupo me ayudó a poder conseguir otro Mundial, que fue algo increíble, en ningún momento lo pensábamos. Si a nivel personal fue difícil, ya a nivel profesional te imaginarás la sonrisa que me quedó", comentó.

Rudy se mostró "muy orgulloso" de ser el actual capitán de la selección, recordó que una de sus decisiones "más difíciles" en su carrera fue renunciar a la selección en el Eurobasket 2017, porque a nivel físico no se encontraba bien. "Después volví y pudimos todos celebrar este campeonato", añadió.

En una pregunta en la que le pidieron elegir entre Pau Gasol y Juan Carlos Navarro consideró que el escolta ha sido "un referente" para jugadores como él en su posición, pero prefirió quedarse con el doble campeón de la NBA.

"Tengo que elegir a Pau porque ha sido para mí a nivel personal, y creo que para muchos, el jugador referente a nivel mundial del baloncesto", confesó.

A nivel personal, aseguró que lleva "bien" el confinamiento obligatorio por la emergencia sanitaria, porque tiene "la suerte" de tener espacio en su casa para mantener la forma física.

"Pero por otra parte lo llevo mal porque se me acaban los recursos para entretener a mi hijo, echo de menos estar en la pista entrenando con mis compañeros y competir", concluyó Rudy Fernández.