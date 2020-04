La Comic-Con de San Diego cancela su edición de 2020 por el coronavirus

Los Ángeles (EE.UU.), 17 abr (EFE).- La Comic-Con de San Diego (EE.UU.), la fiesta más importante del mundo sobre la cultura pop, canceló este viernes su edición de 2020 debido a la crisis global del nuevo coronavirus.

"Por primera vez en sus 50 años de historia, los organizadores detrás de esta celebración anual de la cultura pop anunciaron hoy con gran pesar que no habrá Comic-Con en 2020", dijeron sus responsables en un comunicado.

La edición número 51 de la Comic-Con se iba a celebrar del 23 al 26 de julio en San Diego, pero hoy sus responsables la retrasaron hasta julio de 2021 de los días 22 a 25.

"Teniendo en cuenta que incontables asistentes ahorran y hacen sus planes para esta convención cada año, y el gran número de exhibidores y partes interesadas que dependen de ella para una gran parte de su sustento, los organizadores confiaron en retrasar esta decisión esperando que la preocupación por la COVID-19 quizá se redujera hacia el verano", explicaron.

"La monitorización continua de los asesores de salud y las declaraciones recientes del gobernador de California (Gavin Newsom) han dejado claro que no sería seguro continuar con los planes para este año", añadieron.

Aquellos que compraron pases para la edición de 2020 podrán solicitar una devolución o que su entrada sea válida para el año que viene.

Asimismo, las empresas e individuos que tenían previsto acudir a la Comic-Con como exhibidores podrán obtener de vuelta su dinero o acudir en 2021.

"Momentos extraordinarios exigen medidas extraordinarias y, aunque estamos tristes por tomar esta decisión, sabemos que es la correcta", afirmó el portavoz de la Comic-Con, David Glanzer.

"Esperamos con ilusión el momento en el que todos nos volvamos a encontrar para compartir la comunidad que todos amamos y disfrutamos", agregó.

El evento hermano WonderCon, que se celebra cada año en Anaheim (unos 40 kilómetros al sureste de Los Ángeles), tampoco se celebrará este año y regresará en 2021 del 26 al 28 de marzo.

Aunque en sus orígenes era una convención para los amantes del cómic, la Comic-Con creció de manera exponencial en San Diego hasta convertirse en un macroevento de cine, televisión, videojuegos y cualquier otra manifestación de la cultura pop.

La organización asegura en su web que, en los últimos años, más de 130.000 personas acuden en cada edición al Centro de Convenciones de San Diego, lo que lo convierte en un lugar ideal para que los gigantes del entretenimiento presenten sus novedades más jugosas o presuman de sus éxitos recientes.

En la convención de 2019, fecha en la que la Comic-Con celebró su 50 aniversario, los fans, muchos de los cuales tuvieron que aguantar filas de horas y horas, pudieron disfrutar del momento en el que Marvel desveló que "Avengers: Endgame" (2019) había superado a "Avatar" (2009) para convertirse en la película más taquillera de la historia del cine (sin tener en cuenta la inflación).

Marvel también ofreció pistas y adelantos de cintas como "Eternals", "Black Widow", "Thor: Love and Thunder" o una nueva entrega de "Blade".

La convención del año pasado, con multitud de actos y eventos, también sirvió de adiós para "Game of Thrones", de bienvenida a "The Witcher" de Netflix, de calentamiento para algunos de los lanzamientos cinematográficos más importantes del año pasado como "Terminator: Dark Fate" o "It Chapter Two", y para mostrar novedades televisivas de "The Walking Dead", "Westworld" o "Star Trek".