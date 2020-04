Thierry Frémaux apunta a una posible alianza de Cannes y Venecia

Los Ángeles (EE.UU.), 15 abr (EFE).- Tras constatar que el Festival de Cannes no podrá celebrarse en junio o julio, como esperaba, su director, Thierry Frémaux sigue buscando una salida para no perder todo el trabajo ya hecho y no descarta celebrarlo en otoño o llegar a una alianza con la Mostra de Venecia.