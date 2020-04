De la Torre asegura que Toluca no juega mal, pero le faltan los resultados

Toluca (México) 12 abr (EFE).- José Manuel de la Torre, entrenador del Toluca del fútbol mexicano, reconoció este domingo que su equipo no ha jugado mal en el torneo Clausura, pero le han faltado los buenos resultados.

"Sucede que no hemos hecho del todo mal los partidos, es decir en el trámite de los juegos ha habido momentos en que competimos, pero los resultados no están ahí a la vista. De nada sirve jugar bien y no ganar, en estos tiempos la situación radica en tener resultados", dijo a Efe el estratega.

El Toluca ocupa el decimoquinto lugar del Clausura con dos victorias, cuatro empates, cuatro derrotas y 10 puntos, números que según el técnico urge mejorar a partir de que se reanude la liga, suspendida el pasado 15 de marzo por la COVID-19.

"Los números son crudos y nada buenos, basta ver con que no estamos en zona de liguilla para darse cuenta de lo que hemos hecho, la verdad no se puede ocultar, hasta el parón de liga nos encontramos en una situación incómoda", aceptó.

De la Torre explicó que el funcionamiento de su equipo no lo ha dejado con un sabor amargo, sin embargo, los números no le respaldan y eso aumentó la presión del equipo que suma 10 años sin ser campeón.

Durante el resguardo en casa de sus jugadores debido a la pandemia, José Manuel de la Torre ha seguido a detalle la evolución de sus futbolistas de acuerdo al plan de entrenamiento, pero sobre todo, con ahínco en que mentalmente se sientan motivados.

"La comunicación del cuerpo técnico con los jugadores siempre está, hablo con casi todos a diario porque me importa su estado físico aunque más su estado mental. No quiero perder la conexión con ellos porque no sólo se trata de una persona, sino de sus familias. El futbolista como todos, necesita tener bien a sus familiares para concentrarse en su trabajo", agregó.

De la Torre apoyó la idea de suspender la liga para evitar el contagio del coronavirus y dijo que solo al reanudarse el campeonato será posible ver cómo influyó la inactividad en sus jugadores.

"Hasta que no estemos en el campo no podremos ver qué tanto nos afectó el paro, si es que hay merma o nos encontramos estables. De cualquier manera este problema lo tendrán todos los equipos del mundo", concluyó.