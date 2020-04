Fe a domicilio y por "streaming", así reza el Portugal confinado

Lisboa, 11 abr (EFE).- "¡Nuestra señora nos bendiga!", pide el padre Nuno ante el micrófono. Lleva guantes y mascarilla, y va de pie en un coche que sigue a otro con la Virgen de la parroquia atada en el techo. Son los nuevos tiempos del rezo en Portugal, donde los curas tiran de ingenio para que el virus no acabe con la fe.

Imagen facilitada por el padre António Martins (en la imagen), de la iglesia de la aldea de Goncalo, en Guarda, que ha pegado a los bancos las fotos de los feligreses para no sentirse solo dando misa. EFE *****SÓLO USO EDITORIAL // NO VENTAS // NO ARCHIVO*****