Pizzi: "El biotipo de Lautaro es el que más se adapta al FC Barcelona"

Madrid, 11 abr (EFE).- Juan Antonio Pizzi (Santa Fe, Argentina, 1968) fue pichichi y Bota de Oro en la temporada 95-96. Firmó 31 tantos. Aquel premio lo compartió con Alan Shearer. Pizzi fue un 9 de fuste. Entrenador con éxito en la selección de Chile y con San Lorenzo de Almagro, vive estos días confinado esperando el fin de la pandemia. Y atento a nuevos retos en los banquillos. De chaval se fijaba en Jurgen Klinsmann. En un amplia entrevista con la Agencia EFE, Pizzi disecciona el mercado de delanteros centro, elogia a Lautaro, pondera el liderazgo de Luis Suárez, analiza a Haaland y destaca la determinación de Braithwaite.

P: Conversar con usted y no hablar de ‘nueves’ sería extraño. Podría sintetizar la evolución del delantero centro desde su época de jugador..

R: En realidad hay varios puestos que han sufrido una evolución, a mi entender, a mejor. Por ejemplo, con el portero, con las cualidades que tiene que tener un portero. Con los laterales y su proyección y ambición ofensiva que tienen que tener y, además, con el delantero centro. En el ‘9’ ha habido un cambio radical, con jugadores más completos, habilidosos, con cualidades como para asociarse y participar del circuito futbolístico ya sea en la finalización como en la elaboración. Creo que se ha visto también en Inglaterra, que se ha caracterizado por tener delanteros más bien grandotes, fortachones y con buen juego aéreo, ahora se está buscando un poco más de dinámica y de asociación. Es una de las evoluciones que ha tenido el fútbol y que, para mí, ha potenciado a los equipos.

P: ¿Quiénes eran sus ‘9’ de referencia?

R: Cuando yo empecé a jugar más o menos con continuidad yo destacaba mucho el juego de Jürgen Klinsmann en Alemania, lo veía con todo lo que creía que yo podía acercarme o copiar, por sus características físicas y por sus movimientos. Después fue evolucionando, pero si tengo que elegir un ‘9’ del que buscar referencias sin duda sería Klinsmann.

P: Dos nombres propios de actualidad. Uno es Haaland, que es toda una revelación en el fútbol europeo con el Borussia de Dortmund. ¿Qué percepción tiene de él?

R: Creo que es muy buen futbolista, no ya proyecto. Con nivel para destacar en cualquiera de las ligas, pero creo que hay que considerar que la liga alemana tiene un estilo diferente a la italiana, fundamentalmente, y también a la española. Hay que ver cómo se podría adaptar a esas situaciones. Pero indudablemente tiene un potencial como futbolista muy, muy grande.

P: El otro es Lautaro Martínez, a quien conoce perfectamente y al que el entorno del FC Barcelona le sitúa como fichaje estrella la próxima temporada. ¿Qué impresión le da Lautaro y su evolución?

R: Primero, el prototipo del cambio del delantero centro puede reflejarse en Agüero y también este chico, Lautaro, que ya demostró en Argentina, en Rácing y en la selección, las cualidades que tiene. Me parece que es el jugador ideal, el biotipo que tiene como futbolista es el que más se adapta al Barcelona. Además tiene una ventaja y es que ha rendido y ha tenido un nivel muy alto en la liga italiana, que para mí es una de las más competitivas del mundo; cualquier futbolista que se destaca en la liga italiana lo veo capacitado para que se destaque en cualquier liga del mundo.

P: Luis Suárez. Uruguayo. El gran socio de Leo Messi. ¿Su ausencia ha restado demasiado poder al FC Barcelona?.

R: No solo se nota por la ausencia futbolística, lo que también quiero destacar de Suárez es que se ve una persona líder, ejerciendo una autoridad dentro del campo y un compromiso que es contagiosa hacia sus compañeros y que le saca un potencial más grande a los jugadores que están alrededor de él, fundamentalmente a Messi. Lamentablemente, esta lesión ha impedido que el Barcelona haya mantenido esa línea de juego que había demostrado cuando estaba él y ojalá que cuando vuelva llegue con la energía y con el estado físico y futbolístico que le permita volver a demostrar que está en condiciones de ser el ‘9’ del Barcelona.

P: Usted que conoce muy bien la dinámica del Barcelona, dígame qué percepción tiene de Braithwaite, recién fichado del Leganés en el mercado de invierno...

R: Sí, en realidad el cambio no es solo de entrar en los segundos tiempos. Es un cambio de ciudad, de compañeros, de estilo… y que llega de un equipo presionado por el descenso y donde los espacios no son muy amplios y pasa a jugar al lado de los mejores del mundo, en un campo muy amplio y ante 80.000 personas todos los partidos. Indudablemente, siempre hay un periodo de adaptación y este se hace progresivamente y hay márgenes de tiempo porque sueles llegar a principio de temporada, con la pretemporada, pero en este caso fue todo muy rápido; es muy complicado. Yo no he tenido la oportunidad de presenciar los últimos partidos del Barcelona, pero lo que vi por televisión vi que él entró con mucha energía, con muy buena actitud, y me parece que poco a poco va a ir recibiendo el reconocimiento de la gente, lo que le dará confianza y a partir de ahí esperemos que pueda rendir.

P: ¿Cómo recuerda aquella su Eurocopa de 1996 con Javier Clemente? ¿Cree que España mereció más o que faltó un poco de suerte y sirvió como punto de inflexión?

R: Sí. Ese proceso de la selección bajo la conducción de Javi fue muy positivo. Se logró la clasificación para la Eurocopa y para el Mundial con muchas fechas de antelación; si mal recuerdo estuvimos unos 30 o 32 partidos invictos previos al Mundial del 98. Se había consolidado un plantel de jugadores muy amplio en el que cada uno conocía su rol y donde la convivencia era muy saludable. Había futbolistas de primer nivel como Hierro, Zubi, Rafa Alkorta, Pep, Luis Enrique… Lamentablemente nos faltó esa fortuna primero en la Eurocopa y después en el Mundial.

P: Ganó la Copa América con Chile. Arturo Vidal siempre es un fijo. ¿Cree que ese papel de revulsivo es ideal para él?

R: Yo tuve la suerte de trabajar dos años con Arturo y conozco la mentalidad que tiene, que creo que es su principal capital como futbolista. Es un ganador nato; un trabajador de equipo muy solidario con un despliegue físico muy grande, tiene una actitud muy positiva. Me parece que para el equipo del Barcelona, si bien él no tiene el ADN del futbolista de las inferiores del Barcelona, creo que se complementan muy bien sus características físicas y técnicas con el grupo de jugadores que hay en la plantilla del Barcelona. Lo dije cuando fichó, que era un acierto, era un jugador importante para cualquier equipo por todo lo que he dicho. Si bien no se ha consolidado como un titular indiscutible en las alineaciones, cuando lo han reclamado para que rinda, él ha tenido buenos rendimientos.

P: Pasó por el Valencia CF. ¿Cómo valora el trabajo de Albert Celades?.

R: Yo creo que el Valencia está entre los cuatro o cinco equipos más importantes de la Liga. Ha conseguido títulos, ya sean de Liga o de Copa, ha conseguido títulos internacionales, ha jugado muchas finales… la historia nos hace considerarlo uno de los cuatro o cinco más importantes. Lo que sí es cierto es que después del cambio de dueños o de accionistas en la última etapa ha tenido algunos vaivenes, si bien han sido en algunos aspectos positivos, pero ha perdido algo de esa identidad que tenían los valencianos sobre el club. No quedó muy clara la salida de Marcelino, pero creo que Celades tuvo la templanza de amalgamar y con tranquilidad, seriedad y respeto posicionarse en un lugar en el que era muy difícil porque la etapa de Marcelino creo que fue bastante positiva y hacer un cambio cuando tienes identificación de la gente, de jugadores y del periodismo es complicado, y más para un entrenador que además no había tenido experiencia a nivel de Primera División. Creo que Albert ha conseguido eso en base a su carácter y su tranquilidad y ha podido, por lo menos, darle esa transición que siempre es necesaria cuando hay un cambio brusco.

R: En las últimas horas se habla mucho de la situación económica de los clubes, con rebajas en el salario de los jugadores. ¿Cómo ve esta situación?

R: Primero, que esto es una situación inesperada, mundial, y que seguramente nos va a perjudicar a todos, no solamente a los futbolistas. Que sepamos que vamos a tener que hacer un esfuerzo. También es cierto que, dentro de los diferentes ambientes de la vida, hay situaciones diferentes. No es lo mismo decir que los futbolistas de Madrid, Barcelona o Liverpool, entre otros, los grandes, tienen que rebajarse un 20 o un 30% el sueldo porque los clubes no pueden pagar, a hacerlo con otros clubes o jugadores en otra situación; no todo el mundo tiene la suerte de ganar mucho dinero como sucede en los equipos grandes. De la misma forma que digo esto, digo que no todas las actividades tienen las mismas posibilidades de generar lo que se genera en las ligas grandes de fútbol. Hay que estudiarlo bien. Me parece que no hay que ser demagógico, hay que ser conscientes de la situación que estamos viviendo y ser solidarios con todo el mundo. Y sobre todo gestionarlo bien, porque esta situación se presta a que haya una malentendidos y eso es muy nocivo para los que queremos ser solidarios.

