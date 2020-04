Queen Latifah y Missy Elliot rinden tributo a las hermanas Clark

México, 10 abr (EFE).- Queen Latifah, Missy Elliot y Mary J Blige unieron fuerzas como productoras para homenajear a las hermanas más famosas del góspel con la película biográfica "The Clark Sisters: First Ladies of Gospel", en la que muestran su ascenso a la fama y las dificultades por las que atravesaron.

"Las hermanas Clark son el grupo de góspel más influyente de todos los tiempos. Han estado presentes en mi vida desde que empezaron. Ellas sobresalían entre los géneros populares, eligieron hacer góspel, fueron elegidas para ello y eran un grupo impresionante", relata Queen Latifah en declaraciones cedidas a Efe por Lifetime, canal que transmitirá el filme.

Latifah, Elliot y Blige tienen en común un Grammy y el amor a la música de Dorinda, Jacky, Karen y Twinkie. Todas confiesan haber crecido tanto física como artísticamente con la música de las hermanas y es por eso que tomaron la decisión de rendirles tributo.

"Tuve incontables conversaciones sobre ellas con Missy Elliot y Mary J Blige. Hablábamos de las influencias que tuvieron en nuestras propias vidas, de los altibajos que hemos tenido y cómo su música nos ha reanimado e impulsado a seguir, ellas van conmigo a dondequiera que yo vaya", asevera.

"Sus armonías son algo verdaderamente inexplicable", asegura Mary J Blige. "Era importante para mí hacer esta película y reunirme con mis hermanas Queen Latifah y Missy Elliot", añade.

Además considera que el legado que las cantantes le han dado al mundo es tan grande que era necesario contar la historia detrás del éxito.

"(Hacer la película) es algo que le debemos a ellas: nos dieron tanto de sus vidas, nos entrenaron para cantar, para crecer. Estas mujeres son humanas, suenan angelicales, pero tuvieron que pasar por mucho y sacrificaron cosas para que nosotros podamos sentir lo que sentimos cuando las escuchamos", asegura Blige.

La película está protagonizada por Christina Bell como Twinkie, Kierra Sheard quien interpreta a su propia madre Karen, Sheléa Frazier como Dorinda, Angela Birchettas como Jacky, Raven Goodwin en el papel de Denis y Aunjanue Ellis como la madre de ellas: Mattie Moss Clark.

Dirigida por Christine Swanson con el guion de Sylvia L. Jones, "The Clark Sisters: First Ladies of Gospel" presume ser una producción realizada principalmente con el talento femenino, delante y detrás de cámaras y tendrá su estreno mundial el 11 de abril por Lifetime.

Abusos, pérdidas, rechazos, traiciones y rivalidades entre familias son solo algunos de los problemas que aborda el filme en el trayecto de las cantantes hacia la fama internacional.

"Esta película trata enteramente sobre la familia. La historia empezó con mi madre, ella era una estrella de góspel", relata Dorinda, integrante de la agrupación de los años 60.

"Mi madre y mi padre nos inculcaron que practicáramos lo que predicábamos y que viviéramos lo que cantáramos. Es una historia para alentar a los demás a no rendirse. El mundo verá cómo Dios nos dio el don a través de mi madre y ahora llega a florecer a través de mi hija", considera Karen.