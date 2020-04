El sindicato de corredores no quiere "recortes generalizados"

Redacción deportes, 10 abr (EFE).- La Asociación de ciclistas profesionales (CPA) ha emitido un comunicado en el que se prestan a trabajar junto a equipos y la Unión Ciclista Internacional (UCI) para solventar de la mejor manera posible las consecuencias de la pandemia mundial de la COVID-19.

“Somos conscientes de las dificultades que pueden encontrar los patrocinadores y los equipos durante esta emergencia; pero al mismo tiempo estaremos atentos para evitar cualquier especulación y limitar las dificultades a las que se enfrentan los corredores y sus familias", dijo el italiano Gianni Bugno, presidente de CPA.

El presidente del sindicato de los corredores puso el acento en los "recortes generalizados". "No es aceptable hacer reducciones importantes en los salarios sin la prueba de que no se pueden respetar los contratos. Esperamos que todos intenten encontrar la mejor solución para que los ciclistas, el personal del equipo y cualquier miembro de la familia ciclista no sean abandonados”, explicó en un comunicado.

"Nunca aceptaremos una reducción general de salarios; cada caso debe evaluarse individualmente y estudiarse cómo limitar los problemas con ayuda y estrategias específicas. Todos estamos en el mismo barco, en medio de una tormenta y, por lo tanto, para salvar a todos, debemos respetar los principios comunes y trabajar en equipo", declaró Laura Mora, secretaria general de CPA.