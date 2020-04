México propone bajar la producción en 100.000 barriles para estabilizar los precios

México, 10 abr (EFE).- El Gobierno de México propuso este jueves bajar la producción de petróleo en 100.000 barriles diarios, por debajo de los 400.000 propuestos en la reunión de ministros de la OPEP, para estabilizar los precios internacionales del crudo.

"México en el consenso para estabilizar el precio del petróleo en la reunión de la @OPECSecretariat ha propuesto una reducción de 100.000 barriles por día en los próximos 2 meses", apuntó en un mensaje en Twitter, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle.

Agregó que "de 1.781 millones de barriles diarios de producción que reportamos (México) en marzo del 2020, disminuiremos a 1.681 millones de barriles diarios".

La reunión ministerial de la alianza OPEP+ y otros productores de petróleo finalizó este viernes (tiempo de Europa) sin un acuerdo definitivo sobre el gran recorte de la producción de crudo que estaban negociando para estabilizar el mercado, después de que México se retirara de las negociaciones.

Tras once horas de negociaciones vía videoconferencia, "las partes no pudieron llegar a un acuerdo", señaló el Ministerio de Energía de Kazajistán en un comunicado, en el que indicó que "no pierde la esperanza de que en el futuro se llegue a un consenso sobre una reducción colectiva de la producción petrolera (...)".

Las conversaciones continuarán este mismo viernes, en la reunión del G20, y la alianza OPEP+ espera poder convencer aún a México para que se sume a un nuevo acuerdo de recorte.

La portavoz del Ministerio de Energía de Azerbaiyán, Zamina Alíeva, dijo por su parte a Efe que el proyecto de acuerdo, que prevé una reducción de 10 millones de barriles al día (mbd) será definitivo si México acepta reducir en 400.000 barriles su producción de crudo.

"De otra manera, el acuerdo no entrará en vigor", señaló.

México se retiró de la reunión sin dar su consentimiento a un nuevo acuerdo.