Hollywood lamenta el retiro de Bernie Sanders de las elecciones de EE.UU.

Los Ángeles (EE.UU.), 8 abr (EFE).- Poco después de que el izquierdista Bernie Sanders anunciase que retiraba su candidatura de la carrera presidencial de EE.UU., numerosas figuras de Hollywood lamentaron la noticia, ya que el político ha sido el favorito para gran parte del mundo del entretenimiento y la cultura.

John Leguizamo, Nancy Sinatra, Rosanna Arquette y Mia Farrow fueron algunas de las estrellas que se pronunciaron en redes sociales para despedir al demócrata y agradecer su campaña electoral, que ha recibido el respaldo de numerosas figuras del mundo del cine, además de músicos como Ariana Grande, The Strokes y Bon Iver.

"¡Bravo, Bernie!", tuiteó Nancy Sinatra minutos después de que Sanders anunciara su decisión.

A continuación, la intérprete de "These Boots Are Made for Walking" pedía unidad al Partido Demócrata para mantener el objetivo de "derrotar a Donald Trump".

También el colombiano John Leguizamo quiso agradecer la labor del político.

"¡Gracias, Bernie! Todos sabemos que nos hiciste a todos más progresistas y que te has sacrificado mucho por Estados Unidos", dijo sobre el candidato, que en esta campaña ha concentrado gran apoyo entre los votantes latinos.

Al mismo tiempo, la actriz Alyssa Milano dedicaba unas palabras más emotivas a Sanders.

"Has cambiado el partido para siempre y nos has hecho reflexionar de todas las maneras sobre cómo necesitamos hacer más y mejor. Tus esfuerzos se reflejarán en el activismo de generaciones e inspirarán políticas para hacer del mundo un lugar mejor. Gracias", dijo la intérprete, que además ha sido una de las voces más prominentes del movimiento #MeToo.

Lo curioso es que Milano ha criticado en anteriores ocasiones a Sanders y se ha posicionado a favor de su contrincante, Joe Biden.

Desde la otra orilla, la modelo y actriz Emily Ratajkowski, quien apoyó su candidatura en 2016 cuando perdió contra Hillary Clinton y lo volvió a hacer en 2020, mostró su tristeza por la decisión.

"Me siento tan desesperanzada, devastada y sin fuerza. Bernie es nuestro futuro", puso en su perfil de Twitter.

También la humorista Sarah Silverman dijo que estaba "con el corazón roto" por la retirada.

Uno de los protagonistas de la serie de Netflix "Queer Eye" e icono de la cultura LGTB, Jonathan Van Ness, agradeció el trabajo de su equipo de campaña y lanzó ánimos "en un día tan difícil".

"Gracias por luchar por todos", tuiteó junto a la bandera arcoiris.

Desde que se lanzara por segunda vez a la carrera presidencial, Sanders ha reunido a numerosos representantes del espectáculo.

Por ejemplo, la estrella del pop Ariana Grande publicó varias fotografías abrazándole después de un acto de campaña.

Cantantes como Halsey y Cardi B participaron activamente en su campaña y representantes del "indie" como The Strokes, Vampire Weekend Bon Iver han tocado música en sus mitines, convertidos en grandes conciertos.

Aun así, este miércoles Sanders, el autodenominado aspirante socialista, se retiró de la carrera y dejó vía libre al exvicepresidente Joe Biden para convertirse en el candidato que dispute la Casa Blanca al actual presidente, el republicano Donald Trump.

"Al ver la crisis que azota la nación, no puedo continuar en buena conciencia con una campaña que no puedo ganar y que interferiría en el importante trabajo requerido por todos nosotros en esta difícil hora", dijo Sanders, de 78 años, en referencia a la pandemia del coronavirus.

Pese a su abandono, el senador ha logrado incluir en la agenda de debate en EE.UU. cuestiones consideradas prácticamente tabúes hace unos años, como la instauración de sistemas de salud y educación públicos y universales.