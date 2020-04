EE.UU. enciende alarmas por alto número de afroamericanos muertos por COVID-19

Washington, 7 abr (EFE).- El alto porcentaje de afroamericanos muertos por COVID-19 en Estados Unidos ha empezado a encender las alarmas en el país en plena crisis por la pandemia del coronavirus, que dejó solo este martes casi 2.000 fallecidos.

El número de casos confirmados ascendió a 396.000 tras sumar más de 29.000 este martes, mientras que el de fallecidos alcanzó los 12.813 tras los 1.942 de hoy, que representa la cifra más elevada hasta la fecha de muertos en un solo país en un periodo de 24 horas.

Las vecinas Nueva York y Nueva Jersey siguen siendo el epicentro de la pandemia con más de 183.000 positivos y 6.721 muertos entre los dos, aunque los brotes en estados como Michigan y Luisiana son cada vez mayores y más mortíferos.

AFROAMERICANOS Y COVID-19

El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, fue el primero este lunes en dar la voz de alarma al advertir que un 70 % de los casi 600 fallecidos en su estado son afroamericanos, pese a que el colectivo apenas representa el 33 % de la población.

Números parecidos han aflorado en Illinois, que con un 15 % de afroamericanos representan el 43 % de muertes y el 28 % de contagios, o en Michigan, que representando un 14 % de la población del estado suman un 40 % de los fallecidos y un 33 % de contagios.

Las cifras son tan alarmantes que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo hoy durante la rueda de prensa que su Gobierno las está estudiando con detenimiento para entender qué es lo que está pasando.

Uno de sus más altos asesores médicos, Anthony Fauci, achacó los datos de mortalidad a la mayor incidencia de enfermedades como la diabetes, el asma, la hipertensión y la obesidad entre la comunidad negra.

La epidemióloga Sharrelle Barber de la Universidad Drexel en Filadelfia aclaró a The New York Times que la causa de la mortalidad mayor entre afroamericanos "no es biológica", sino que "realmente son las desigualdades estructurales existentes".

PRIMARIAS EN WISCONSIN

La jornada también se ha visto marcada por las elecciones locales y primarias en Wisconsin, celebradas este martes por decisión de la Justicia pese a la orden de confinamiento por coronavirus que rige en el estado.

Pertrechados con mascarillas faciales, muchos votantes acudieron a ejercer su derecho a voto formando largas colas delante de los centros electorales, aunque procuraron seguir las recomendaciones de mantener una distancia prudencial entre unos y otros.

Pese a que el gobernador, Tony Evers, había aplazado los comicios como muchos otros estados, la Justicia ordenó ayer por la noche la celebración de los mismos, dando a los electores a elegir entre su derecho al voto o a la salud.

TRUMP AMENAZA A LA OMS

El mnadatario estadounidense aprovechó su rueda de prensa diaria para amenazar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) con congelar los fondos que su Gobierno le aporta.

Trump, de hecho, anunció primero la congelación de los fondos, pero al ser preguntado sobre si es el momento más oportuno para hacerlo en plena pandemia del COVID-19, rectificó y dijo que solo lo estaba considerando.

El mandatario acusó a la OMS de ser una organización "sesgada" en favor de China y de haberse "equivocado" al no alertar antes del coronavirus, y le reprochó que criticara algunas de las medidas que su Gobierno adoptó al inicio de la pandemia, como la prohibición de viajes.

"La OMS se equivocó, no avisó a tiempo, podrían haber avisado meses antes, lo habrían sabido, deberían haberlo sabido, probablemente lo sabían", dijo el presidente.

ESPERANZA EN NUEVA YORK

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, aseguró que el número diario de nuevas hospitalizaciones muestra una clara tendencia a la baja y lo mismo ocurre con los ingresos en unidades de cuidados intensivos y las intubaciones.

Cuomo indicó que las proyecciones que maneja el estado dicen que "se está alcanzando una estabilización en el número total de hospitalizaciones" y que, a priori, los peores escenarios previstos no se van a cumplir.

Eso pese a que este día el balance de fallecidos por coronavirus en la ciudad de Nueva York superó al de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que fallecieron casi 3.000 personas.