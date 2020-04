Argentina suma 87 nuevos casos de COVID-19 y llega a 1.715, con 60 fallecidos

Más de 100 presos por lesa humanidad en Argentina piden arresto domiciliario

Buenos Aires, 7 abr. (EFE).- La Fiscalía de Argentina informó que 104 detenidos por crímenes de lesa humanidad solicitaron el arresto domiciliario "basados ante el posible contagio del COVID-19", ya que en su mayoría pertenecen al grupo de riesgo por su edad, de los cuales 17 la obtuvieron y a 41 se le denegó.

"La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad relevó 104 pedidos de prisión domiciliaria. Sólo se resolvieron 58, dentro de los cuales se otorgó el beneficio a 17 personas, mientras que a 41 se le denegó esa posibilidad", destaca un informe de la Fiscalía.

Además, de las solicitudes realizadas, 19 argumentan como único motivo la cuestión etaria, mientras que el restante agrega algún tipo de problema de salud.

Argentina reinició en 2006 los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura del país (1976-1983), un periodo que según los datos de varias organizaciones sociales provocó la "desaparición forzada" de 30.000 personas contrarias al régimen militar.

PROTOCOLOS DE SALUD EN LAS PRISIONES

La fiscal federal Ángeles Ramos indicó que "las condiciones de detención no pueden ser modificadas sólo por integrar el grupo de riesgo, ya que el Servicio Penitenciario Federal aplica protocolos para proteger la salud. No se reportaron casos sospechosos y las solicitudes no explican de qué manera tendrán una mejor atención médica extramuros", según el informe.

En este sentido, se remitió a las medidas que se están implementando en las cárceles para proteger la salud de los detenidos y que están contempladas en el “Protocolo de detección, diagnóstico precoz, aislamiento preventivo y aislamiento sanitario por coronavirus COVID 19”, y puso en duda que el arresto domiciliario sea más seguro para los detenidos.

Además, destacó que estando en el domicilio las posibilidades de contagio no se neutralizan, debido al contacto que puede tener el detenido con las personas que los cuidan y que deben salir a la calle en busca de sus medicamentos y de su comida.

Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde 2006, cuando se reactivaron los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina -después de que la Corte Suprema declarara inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida sancionadas dos décadas antes-, se ha dictado sentencia en 241 juicios por el actuar represivo de la dictadura, con 968 condenados y 156 absueltos.

En total, entre condenados y procesados en casos de delitos de lesa humanidad, hay 913 detenidos en todo el país, aunque más de la mitad de ellos (637) gozan del beneficio del arresto domiciliario.

LA PRISIÓN DOMICILIARIA, A DEBATE

En los últimos tiempos en el país se ha producido un debate en torno al uso de la prisión domiciliaria y la preventiva, ya que algunos sectores políticos denuncian la existencia de presos políticos, en relación a los arrestos de varios exfuncionarios de los Gobiernos kirchneristas (2003-2015) en relación a causas por corrupción.

Un tribunal otorgó ayer el beneficio de la prisión domiciliaria al exvicepresidente argentino Amado Boudou (2007-2015), que fue condenado en 2018 a cinco años y 10 meses de cárcel por cohecho pasivo y otros delitos.

Según confirmó a Efe Graciana Peñafort, abogada de quien fuera compañero de fórmula presidencial de Cristina Fernández -hoy vicepresidenta- en su segundo mandato, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) de Buenos Aires tomó la decisión de dar la prisión domiciliaria porque la condena aún no es firme.