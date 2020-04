Con ramos en la sala y misas virtuales arranca la Semana Santa en Ecuador

Quito, 5 abr (EFE).- Con ramos caseros adornados con lazos en la sala de los hogares de los feligreses y misas retransmitidas a través de las plataformas digitales desde las principales iglesias, arrancó este Domingo de Ramos la Semana Santa en Ecuador.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), con sus 16 diócesis y arquidiócesis, además de ocho vicariatos, informó a sus fieles a través de diferentes canales sobre cómo recibir la pascua bajo confinamiento por COVID-19, y dónde seguir las eucaristías.

MISAS VIRTUALES

"Mis queridos hermanos, seguramente esta Semana Santa tiene un saborcito agridulce, muchos de los que son buenos cristianos querrán estar aquí físicamente en el templo, pero por las circunstancias que conocemos bien, no podemos hacerlo", explicaba el padre Danny Játiva en la misa dominical desde la Catedral de Ibarra (norte).

El sacerdote, que oficiaba en un santuario vacío y con apenas dos auxiliares, recordaba que "cada Semana Santa, se vuelven a actualizar los misterios y de ahí desde tu casa, con estos signos bonitos que ha preparado la Iglesia doméstica, vas a ver que el Señor derrama abundantes bendiciones".

Al igual que en buena parte del mundo, la población en Ecuador se encuentra bajo confinamiento, a lo que se suma un toque de queda de 15 horas para impedir la propagación de la pandemia que deja hasta hoy 180 fallecidos y más de 3.600 positivos, especialmente en Guayaquil.

Pero esa circunstancia no ha impedido que los devotos celebren el Domingo de Ramos.

CONFECCIÓN DE RAMOS CASEROS

Así, la quiteña Julia Rodríguez, de 44 años y madre de tres, amaneció esta mañana con el mensaje urbi et orbi del papa Francisco, difundida de madrugada en Ecuador y que recibió gracias a la red de amistades católicas.

"Desde casa, yo lo que hago es ver la misa que transmiten por medio de la Arquidiócesis de Guayaquil del monseñor Luis Cabrera, porque es interpretada en lengua de señas ecuatoriana y nos queda para todos", explicó a Efe, al referirse a la discapacidad auditiva de su hijo mayor.

Como muchos feligreses quiteños que este año no podrán acudir a la tradicional procesión del Viernes Santo en pleno casco colonial, o contemplar la excepcional ceremonia del "Arrastre de caudas" el miércoles en la Catedral de San Francisco (es el único sitio en el mundo donde se celebra aún), Rodríguez sabe a pies juntillas lo que deben hacer durante la Semana Mayor.

"Varias personas nos han compartido lo que tenemos que hacer cada día de la Semana Santa. Cómo tenemos que confeccionar los ramitos, con cualquier tipo de rama y ponerle un lacito del color que uno quiere y colocarlo en un rincón especial de la casa", refiere en entrevista telefónica.

La idea es que la conmemoración de la entrada triunfal que hizo Jesús a lomos de un pollino en Jerusalén, de acuerdo al Nuevo Testamento, sea un evento que puedan "compartir con los miembros de la familia como uno quiera".

En los instructivos se indica a los fieles los rituales que deben seguir cada día: "También desde la Arquidiócesis de Quito me mandaron un documento donde está toda la liturgia hasta el próximo Domingo de Resurrección", añadió la feligresa.

Su hermano, canónigo de la Catedral y párroco de Cayambe, hoy oficiaba una misa desde un pequeño oratorio dentro de la casa parroquial de esa población andina, que retransmiten en Youtube, explica orgullosa.

BALCONES DECORADOS

En la pequeña parroquia de Alangasí, en el sur de Quito, con la iglesia cerrada, la población también se ha limitado a seguir las instrucciones de la Arquidiócesis de Quito y ha colgado ramilletes en sus puertas para conmemorar la ocasión.

Algunos han puesto simples ramitos, pero otros le han dado forma de cruz, y han montado en sus balcones pequeños altares con la cruz y estampillas de santos.

Los fieles han seguido las conmemoraciones y misas por transmisiones en canales de televisión nacionales y redes sociales, dijo a Efe una señora que salió brevemente a la calle y prefirió no identificarse.

El arzobispo de Quito, Alfredo Espinoza, ofrece hoy la eucaristía a las 18:00 hora local, que podrá seguirse a través del Facebook de su Arquidiócesis y Salesianos Ecuador.

Los fieles han recibido con mucha devoción y cercanía la Semana Santa a pesar del drama que se vive especialmente en Guayaquil y a la cuarentena general.

"Me da un poco de pena por toda la situación y no es lo mismo estar físicamente, pero espiritualmente me siento muy cercana", concluye Rodríguez junto a sus tres hijos en el salón de su casa.