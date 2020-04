Infinity y Rainbow7, en la cima de la Liga Latinoamérica de League of Legends

México, 4 abr (EFE).- Después de la derrota de All Knights ante Isurus, Infinity Esports y Rainbow7 cerraron el día 1 de la semana 6 en la cima de la clasificación del torneo Apertura 2020 de la Liga Latinoamérica de League of Legends.

