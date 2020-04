Inhalar óxido nítrico, alivio para enfermos de COVID-19 y para respiradores

Fotografía cedida por la Miller School of Medicine de la Universidad de Miami (UM) donde se muestra el sistema de óxido nítrico inhalado INOpulse (iNO) estrenado la semana pasada después de ser aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos como una de las terapias de "emergencia" ante la crisis del nuevo coronavirus. La inhalación de óxido nítrico (NO) mediante un nuevo dispositivo puede ayudar a la "oxigenación y desinfección" de los pulmones de los enfermos de COVID-19 y a la vez a no sobrecargar los necesarios y escasos respiradores mecánicos, afirma a Efe el especialista en neumología de origen cubano Roger Álvarez. EFE/ Universidad De Miami