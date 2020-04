MSF alerta que México no tiene un plan para población vulnerable por COVID-19

México, 3 abr (EFE).- El Gobierno mexicano no ha tenido un plan ni acciones claras para atender a las poblaciones más vulnerables en el país como los migrantes, personas en situación de calle y en comunidades alejadas en medio de la crisis por la pandemia del COVID-19, lamentaron este viernes integrantes de Médicos sin Fronteras en México (MSF).

"Hasta la fecha no hemos visto un plan ni acciones muy claras de las autoridades en este punto", dijo en una videoconferencia Loïc Jaeger, director general de MSF en México.

Explicó que en México, especialmente, existe una preocupación por el flujo migratorio, pues no se han tomado las medidas de protección para los migrantes que atraviesan el territorio en busca de llegar a Estados Unidos.

Agregó que aunque la prioridad actualmente es la epidemia de COVID-19, se han olvidado de las necesidades de otros enfermos "como los de Hepatitis C o VIH que no tienen acceso a sus tratamientos y los pone peor de salud".

Dijo que las medidas no fueron tomadas para proteger a la población que vive en condiciones de hacinamiento y vulnerables pues hay comunidades que no pueden tener acceso a servicios de salud, "no hay infraestructura sanitaria que pueda responder a necesidades de salud".

Néstor Rubiano, referente de salud mental de MSF en México, dijo que como organización continúan sus operaciones en la frontera norte y sur del país, en donde han podido acercarse a las estaciones migratorias donde han podido darse cuenta de la falta de medidas para estos grupos.

"Las estaciones no están recibiendo nuevos migrantes, siguen sin condiciones de higiene y expuestos a adquirir el virus en la calle", aseveró.

Dijo que han encontrado mucho flujo migratorio y no saben si las rutas que están tomando estos migrantes los pongan en mayor riesgo.

Criticó que el subsecretario de promoción y prevención de la salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, no haya dado "una respuesta clara" a las preguntas sobre las acciones en comunidades rurales.

"El Gobierno tiene que prestar atención a estas poblaciones y creemos que el Gobierno de México tiene que dar una respuesta más contundente para la población más vulnerable", aseveró.

México declaró esta semana la "emergencia sanitaria" por el coronavirus, que ha causado 1.510 contagios y 50 muertos.