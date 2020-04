Toni Nadal: "Es un palo"

Redacción Deportes, 3 abr (EFE).- Toni Nadal, director del torneo de Mallorca, uno de los suspendidos de la gira de hierba, lamenta que todas las ilusiones se hayan ido por la borda. "Es un palo", dice, pero mantiene un hilo de esperanza para encontrar nuevas fechas esta temporada, aunque es consciente de que "todo dependerá de la evolución del virus" y de cómo lo organice la ATP.

En una entrevista con la Agencia EFE, el tío de Rafael Nadal expresa que estaban al tanto y esperaban la decisión, pero comprende que hay otros asuntos más vitales ahora.

"Era de esperar, y la noticia deja de ser relevante con la que está cayendo aquí en España y en el mundo. Uno no piensa ni en Wimbledon ni en el torneo de Mallorca, ni en la temporada de hierba porque tenemos la cabeza totalmente puesta en el coronavirus", señala.

"Pero era una noticia que no ha sorprendido a nadie porque con la climatología de Inglaterra era difícil", dice sobre Wimbledon, epicentro de todos los torneos de hierba que le preceden. "No tienen mucho margen de actuación y tal y como le venían las fechas ya lo tenían encima".

Este año, el torneo que se disputa en Calviá (del 20 al 27 de junio) cambiaba de circuito. Y, tras pertenecer en las cuatro anteriores ediciones como Mallorca Open en el de la WTA, salía a la palestra como ATP Mallorca Championships, con categoría 250 en el masculino.

"La experiencia de los años anteriores con el torneo de mujeres había sido mejor cada vez, y en éste, después de la ilusión y el gran trabajo que se había hecho por parte de los organizadores y del propietario del torneo, esto es un palo", señala Toni Nadal.

"Todo lo realizado desde hace casi seis meses, ahora ves que nada, de momento se suspende, y veremos mas adelante, viendo cómo evoluciona el tema, la posibilidad de hacerlo, en septiembre o en octubre" apunta el director de la competición, quien resalta la gran voluntad de los organizadores, la empresa E|Motion, y el propietario Edwin Weindorfer en "hacerlo mas adelante".

"Esa es la voluntad inicial pero claro, esto está pendiente de cómo evoluciona el tema del coronavirus, qué decisión toma la ATP, y cómo lo organizaría a partir de la fecha en que se reinicie el calendario", ahora ampliada hasta el 13 de julio.

"No es un tema de libre disposición", puntualiza Toni Nadal, "habrá que estar pendiente de la evolución del virus".

El director del torneo tenía "atados" ya a varios jugadores españoles, como Feliciano López, Fernando Verdasco y Jaume Munar, pero el impacto de la suspensión de Indian Wells y las posibles repercusiones en otros torneos que le seguían, frenó muchas otras negociaciones.

"Estábamos mirando cómo iba evolucionando el circuito y se estaba hablando con la gente, había contactos con distintos, pero claro no habías concretado con nadie y cuando se paró Indian Wells, se paró todo, cualquier negociación o cualquier trato con la gente, porque ya no se sabía cómo iba a ir todo eso", dice Toni Nadal.

Ante la perspectiva actual, el tío del ganador de 19 Grand Slams tiene dos visiones sobre el futuro del tenis esta temporada. "Yo me muevo en dos visiones", explica. "Por una parte lo lógico es que en los torneos que son de tanto viaje, parece complicado ponerse a ello porque no se sabe las restricciones que habrá en ese país o en aquél", dice.

"Te van a dejar entrar para el Abierto de Estados Unidos o Cincinnati, y podemos llegar a pensar que este torneo reúna a veinte o treinta mil personas, y si esto no está totalmente arreglado, ¿vas a poder hacerlo?. No", comenta sobre la posibilidad de emprender un viaje así.

"Pero por otra parte entiendo que a los Gobiernos les interesará que la vida vuelva lo antes posible a la normalidad. Que cuando tengan esto mas o menos controlado, las cosas vuelvan paulatinamente pero de una forma decisiva, a la normalidad, porque si no, no hay opción de reactivar la economía. Si cada trabajador o empresa no se mueve en su ámbito, es complicado", afirma.

Y Toni Nadal pone como ejemplo el torneo que él dirige. "Si esto estuviera controlado en el mes de julio o agosto entiendo que al Gobierno balear le interesaría que hubiera un poco de actividad y que el turismo vaya viniendo, y al Gobierno español también. Esta es la otra línea", apunta.

"Si no se activa algo será complicado" es su frase determinante. "Por eso yo creo que la Liga de Fútbol Profesional intentará en la medida de lo posible activarse para que se active otra vez el engranaje económico", vuelve a poner como ejemplo.

Toni Nadal se ha tomado a rajatabla la recomendación de permanecer en casa estos días y aunque al principio lo encajó con resignación ahora lo agradece.

"Cuando nos dijeron la primera vez que teníamos que estar encerrados quince días, pensamos 'joder que p...' pero visto los desastres que hay por el mundo y cuando ves la cantidad de muertos cada día piensas: 'mucho mejor no salir y quedarse en casa", comenta.

"Hay que tener un poco de paciencia y todavía damos gracias a Dios de estar sin síntomas. Al final, lees algo, miras un poco de tele, algún partido de tenis, alguno de los de fútbol que han dado cuando jugaba mi hermano, y me entretengo con eso", dice Toni.

La lectura de la obra "A Sangre y Fuego", una serie de nueve relatos cortos de la Guerra Civil Española de Manuel Chaves Nogales, le distrae, y afirma que no ha engordado. "Tampoco tengo mucho apetito y un poco de actividad física sí hacemos siempre" comenta.

