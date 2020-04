Gállego: "En Nicaragua seguimos jugando mientras no se diga lo contrario"

Madrid, 3 abr (EFE).- Pablo Gállego (Huesca, 1993) es el único español que sigue jugando al fútbol profesional en mitad de la crisis mundial que ha generado el coronavirus. Y lo hace además ofreciendo un buen rendimiento, pues el futbolista del Managua FC es uno de los máximos goleadores de la liga nicaragüense. EFE le ha entrevistado.

Pregunta: Entre semana ha jugado un partido de primera división. Le marcó por cierto a su exequipo, el Real Estelí. ¿Le sorprende viendo cómo está el mundo?

Respuesta: Es un poco extraño porque la situación global a partir de esta pandemia está siendo un poco dura y difícil. Pero el Ministerio de Salud en conjunto con la liga han decidido que aquí se puede seguir jugando si se toman algunas precauciones y seguimos cumpliendo con nuestro deber, ejerciendo nuestra profesión y jugando cada semana mientras no se diga lo contrario.

P: ¿Pero lo ve lógico?

R: No sabría decirlo, no me gusta mucho hacer valoraciones. Ya hubo una votación en la liga, nueve clubes votaron a favor y uno en contra. De momento la situación de Nicaragua no es para alarmarse porque está bastante controlada.

Es verdad que debemos tenerle respeto a esta epidemia porque ha demostrado en otros países que de un día a otro se pone la situación muy fea. Pero mientras el Ministerio de Salud diga que podemos seguir jugando, lo seguiremos haciendo.

P: En cualquier caso no es ajeno a la situación de España. Incluso le he visto dedicarle un gol a los sanitarios. ¿Cómo surgió la idea?

R. Fue algo emotivo porque mi hermano está trabajando en un hospital y con él pensé la idea horas antes de jugar el partido. Así lo hicimos porque dentro de esta situación hay que apoyar a los que pelean contra el virus pero también a aquellos que están trabajando expuestos a ese riesgo.

Aquí la situación parece que está más controlada pero no soy ajeno a todo lo que está pasando y me entristece. Mando mucha fuerza y mucho ánimo a todo el mundo porque se están viviendo momentos duros.

P: ¿Qué le cuenta su hermano?

R. Me está diciendo que es una situación muy difícil. Ve sufriendo no solo a gente mayor sino también a gente joven. Están saturados, cada vez con menos recursos. Es un shock psicológico bastante duro pero ahí van, trabajando e intentando hacerlo lo mejor posible para que se puedan salvar cuantas más vidas mejor.

P: En lo personal le va muy bien, es uno de los máximos goleadores del torneo y uno de los jugadores mejor valorados de la liga. ¿Está satisfecho?

R: Es mi segunda etapa aquí y en Nicaragua siempre me he sentido muy bien, no solo con el fútbol sino también con el país, con la gente y la cultura. Me he identificado bastante con lo que me he encontrado, me hace muy feliz el día a día aquí. Estoy súper contento de haber conocido este país gracias al fútbol, encantado.

P: ¿Cómo se encuentra ahora mismo Nicaragua en el panorama global?

R: Nicaragua es un país muy bonito. La economía la sustenta gente que tiene que salir a trabajar día a día a pie de calle. Es una sociedad muy luchadora, muy trabajadora, humilde, con ganas de salir adelante. Eso es un reflejo de lo que representa el país para mí. Buenas energías, buenas vibraciones.

Como dicen muchas veces no es más feliz quien más tiene sino quien menos necesita. Sacan siempre lo positivo de todas las situaciones y eso ayuda a que la gente sea muy feliz y esté orgullosa de ser nicaragüense.

P: ¿Está la gente concienciada de que debe salir lo menos posible?

R: Sí. Obviamente hay gente que no tiene más opción, si tiene que vender en un puesto en una esquina o en un mercado lo va a seguir haciendo. Pero sí es verdad que se nota que el tráfico de coches y personas es muchísimo menor desde que se anunció el primer caso de coronavirus aquí.

La gente está tomando conciencia y aunque no hay estado de alarma se están tomando medidas. Han cerrado cines, discotecas... no todo está normal. Se están tomando medidas pero ajustándose a la situación. Este virus de un día para otro te cambia el escenario y hay que estar alerta siempre tomando las mayores precauciones.

P: Se habla del caso de Robbin Zeledón, jugador de béisbol que se negó a jugar por el coronavirus y le han sancionado un año.

R: El otro día estaba leyendo sobre eso y todavía no han sido capaces de esclarecer si le van a sancionar, no lo han hecho oficial. Si lo sancionan obviamente estoy totalmente en contra de que se hagan ese tipo de cosas. No sé de quién es la decisión pero uno tiene que velar primero por su seguridad y su salud. Si no se siente bien con la situación que se está viviendo y no quiere jugar, está en su derecho.

Carlos Mateos Gil