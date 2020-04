Deiner Córdoba: "Es muy extraño ver tan poca gente en las calles de Bangladesh"

Madrid, 2 abr (EFE).- Al colombiano Deiner Córdoba (Pueblo Rico, 1992), internacional sub-17 durante el Mundial 2009 de Nigeria, la crisis sanitaria generada por el coronavirus le ha dado alcance en Bangladesh. EFE entrevistó en exclusiva al futbolista del Saif SC.

P: ¿El coronavirus se nota en la calle? ¿Está preparado el país en el plano sanitario para algo así?

R: El número de personas ha disminuido mucho, la verdad. Es muy extraño ver tan poca gente en las calles. Hasta donde estoy enterado solo hay un hospital donde están realizando el test para el virus. Y el tema de la salud aquí es bastante complicado. Por ahí se podría complicar un poco la situación.

P: ¿Resulta más complicado poner freno a las grandes aglomeraciones de personas en Bangladesh que en otros lugares?

R: Sí, es muy difícil aquí. Demasiado. Este país está sobre poblado. La cantidad de gente que se encuentra uno en las calles y en los centros comerciales es terrible.

P: El país está muy marcado por la religión. ¿Se nota también ahora?

R: Sí. Normalmente ellos son muy religiosos, una persona puede ir a predicar seis veces al día. Pienso que ahora con el tema del virus, aunque no pueden salir de las casas muchos de ellos inclusive toman la decisión de salir por encima de la ley para ir a predicar. Otros lo hacen desde casa, pero dicen que no es lo mismo porque el templo para ellos es sagrado.

P: Un lugar donde se concentra mucha gente es en los partidos de fútbol. En su caso la liga se paró a mediados de marzo. ¿Cuándo cree que va a volver?

R: No sé. La Federación dice que hasta que no erradiquen el problema al cien por cien la liga no va a empezar de nuevo. Puede llevar tres o cuatro meses.

P: ¿Cómo trabaja usted mientras?

R: En el sótano del apartamento donde vivo hay un gimnasio y voy. Entreno por libre, todos mis compañeros se marcharon a sus casas. Como somos extranjeros no tenemos esa posibilidad y entrenamos por libre.

P: Juega en un país donde el cricket es más popular que el fútbol. ¿Se le hace raro?

R: El cricket es el deporte número uno, para ellos es algo muy importante al igual que en la India. Es muy extraño porque sales a la calle y los niños no juegan al fútbol aunque ahora está tomando un poco de fuerza. Carlos Mateos Gil