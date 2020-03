El BID cree que Latinoamérica sufrirá "una recesión muy importante" por el COVID-19

Washington, 31 mar (EFE).- La pandemia del COVID-19 provocará "sin duda una recesión muy importante" en América Latina este año, ya que a sus "condiciones preexistentes" de bajo crecimiento se suma el severo impacto en China y EE.UU., alertó este martes el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.

"A América Latina le va a pasar lo que le ocurre a la gente a la que más le afecta el virus, que son aquellos que cuentan con condiciones preexistentes. Latinoamérica, lamentablemente, estaba con condiciones preexistentes en un entorno de bajo crecimiento. Y, obviamente, este shock tanto de oferta como demanda va a afectar mucho", subrayó Moreno en una entrevista telefónica con Efe.

"Esto va a significar sin duda una recesión muy importante en América Latina. ¿Qué tan importante? Eso depende de qué tan rápido logramos aplanar la curva y volver a que prendan las economías", agregó.

Aunque el BID no realiza proyecciones específicas, apuntó que los cálculos más recientes de la institución, de hace cuatro semanas, apuntaban a que "cada punto de caída del crecimiento de la economía de China, Latinoamérica se veía afectada en seis décimas".

"Pero obviamente eso era cuando el contagio venía fundamentalmente por el lado chino. Hoy en día el contagio viene por todas las economías del mundo. Por supuesto, la norteamericana, que es la más importante; las economías europeas, lo que esto hace a la inversión", enumeró Moreno, quien preside el BID desde 2005 y dejará el cargo a finales de año.

Las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicadas en enero, contemplaban un crecimiento económico en América Latina para 2020 del 1,6 %, después apenas registrar un 0,1 % el pasado año.

Este lunes el Banco Mundial pronosticó que la expansión de la actividad económica en China sería de entre un 2,3 % en el escenario base, hasta apenas un 0,1 % en el más negativo, lo que supone un brusco frenazo al crecimiento del 6,1 % registrado en 2019.

Moreno destacó, además, el reto añadido que supone retomar la actividad tras el súbito parón por la pandemia.

"Las economías no es como de 'on y off'. Se ha venido paralizando por cuenta de las decisiones que se están tomando, pero volver a prender las economías va a ser el tema más difícil", sostuvo.

En Latinoamérica, los casos confirmados superan los 15.000, aunque la tendencia es al alza, de acuerdo al mapa mundial que muestra la evolución en tiempo real de la pandemia, elaborado digitalmente por la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos.

Brasil sigue siendo el que mayor número de casos registra con 4.579, seguido por Chile (2.449), Ecuador (1.962), México (993), Panamá (989), Perú (950), Argentina (820) y Colombia (798), y según El BID cuenta con 3.000 millones de dólares en fondos de emergencia disponibles para encarar la pandemia.

A los que hay que añadir, informó Moreno, 9.000 millones que son la programación ordinaria y "que cada país está repensando hacer uso de esos recursos ya que "como es natural las demandas son enormes".

Asimismo, dispone de 5.000 millones de dólares por el lado de BID Invest, la ventanilla para el sector privado.

"Es cierto que a América Latina le llega esto como hacia el final, y eso permitió que varios países tomasen decisiones de encierro, y muchos aprovecharon la coyuntura de que estaba de por medio la Semana Santa, de tal manera que con eso se pudo cumplir con la cuarentena que recomiendan los expertos", agregó.

Pero, reconoció, "ninguna parte del mundo estaba preparada para esto" al ser "un virus que supera la capacidad sanitaria de todos los países, por el enorme (número) de personas que tienen que acudir a los hospitales".

A juicio de Moreno, lo más importante ahora "es reforzar los sistemas de sanidad", ya que como en el resto del mundo hay escasez de equipamiento médico; apoyar a los más vulnerables y respaldar a la pequeña y mediana empresa en estos meses díficiles.

En las últimas semanas, además, se ha registrado "en los mercados emergentes una gran salida de capitales, lo que significa que los problemas de liquidez solo se han agudizado".

Por último, Moreno lamentó que la magnitud de la pandemia ha supuesto "un quiebre en la cooperación internacional", al recordar que muchos países productores de material médico han prohibido sus exportaciones con el ánimo de proteger a sus ciudadanos.

"Espero que cuando todo esto pase y haya cabeza fría volvamos un poco a pensar que se requiere más multilateralismo y no menos", concluyó.

El BID, fundado en 1959 y con sede en Washington, es la principal institución de desarrollo de América Latina y el Caribe.