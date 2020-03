Panamá llega a los 30 muertos y acumula 1.181 contagios por COVID-19

Contenido relacionado

Bancos de Panamá anuncian moratoria de 90 días por crisis del COVID-19

Panamá, 31 mar (EFE).- Una veintena de bancos en Panamá anunciaron este martes una "prórroga automática de 90 días" para el pago de tarjetas de crédito y empréstitos personales, hipotecas de vivienda y préstamos de auto, a causa de la crisis del COVID-19, que mantiene semiparalizado a este país centroamericano.

En un comunicado conjunto, las entidades indicaron que la prórroga se aplicará "para los meses de abril, mayo y junio de 2020" e implica que los clientes no sufrirán "recargos ni afectación a sus referencias de crédito" por el cese de pagos en este lapso específico.

"Reconocemos nuestro rol como agentes económicos y la oportunidad que tenemos de contribuir a que todos superemos juntos esta situación, con una visión de futuro donde cada uno contribuya y sea solidario", afirmaron los bancos locales e internacionales que impulsan la iniciativa.

En ese sentido, apelaron "a la responsabilidad y solidaridad de cada cliente", y los alentaron "a que, de ser posible, efectúen de forma regular el pago de sus obligaciones" financieras.

Panamá declaró la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19 y desde hace unas tres semanas ha ido escalando medidas de distanciamiento social para contener la propagación del virus, que deja ya 27 fallecidos y 1.075 contagios confirmados, las cifras más altas de Centroamérica.

EL GOBIERNO HA PEDIDO SOLIDARIDAD

El Gobierno ha impuesto una cuarentena total indefinida, con cierre de comercios e industrias no esenciales y restricciones a la movilidad, ha anunciado un millonario paquete de ayuda económica y ha pedido solidaridad a todos en este país, donde casi el 50 % de la población está en la economía informal y el desempleo se ubicaba en el 7,1 % meses antes de la crisis sanitaria.

"Este es el #PanamáSolidario del que les hablo. La Sra. Marta reside en San Miguelito y prefirió no tomar esta pequeña ayuda que estamos llevando casa a casa, para ofrecerlo a vecinos que lo necesitan más, así mismo lo hicieron 14 familias más en Colón", escribió el presidente, Laurentino Cortizo, en referencia un programa estatal que reparte bolsas de comida.

Una de las primeras medidas de emergencia fue la suspensión de las clases, en principio hasta el 7 de abril, pero las autoridades ya han señalado que la medida se prorrogará sin establecer una fecha concreta, aunque ya se habla de julio e incluso agosto próximos.

El Ministerio de Educación ha dictado que todos los centros educativos desarrollen módulos a distancia echando mano de la tecnología, y ha establecido parámetros para validar esa metodología.

Pero las escuelas particulares no han anunciado medidas que ayuden a los padres a afrontar los pagos, que de momento se mantienen intactos pese a que las clases no son presenciales, lo que ahorra a los colegios gastos, dijo este martes a Efe el coordinador nacional de la liga de asociaciones de padres, Javier Lombardo.

"Sentimos que los colegios no están siendo solidarios, no nos parece justo que nos cobren el 100 % de la cuota", dijo Lombardo, que aclaró que la posición de la Unión Nacional de Padres, Acudientes y Asociaciones de Padres de Familia de Centros Educativos Particulares de Panamá (Unadepa) "no es la de no pagar nada".

"Nosotros pagaríamos lo que equivale al pago de lo salarios" de los docentes y demás personal de la escuela, "esa es parte de la solidaridad", dijo Lombardo.

Añadió que la Unadepa espera un pronunciamiento más claro del Ministerio de Educación, que de momento ha dicho que el tema de los pagos deben negociarlo las padres y las escuelas a través del ente regulador de precios Acodeco.