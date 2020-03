Sony renuncia al verano y aplaza "Ghostbusters" y "Morbius" por coronavirus

Los Ángeles (EE.UU.), 30 mar (EFE).- Sony anunció este lunes que, debido a la crisis global por el coronavirus, no estrenará ninguna película en verano y que, por tanto, retrasará los lanzamientos de cintas muy destacadas como "Ghostbusters: Afterlife" o "Morbius".

Sony dio así continuidad a la oleada de cancelaciones y aplazamientos en el calendario fílmico de 2020, que ya ha visto postergados o suspendidos sin fecha de estreno las presentaciones de "No Time to Die" (James Bond), "F9" ("Fast & Furious"), "Mulan", "Black Widow" o "Wonder Woman 1984", entre muchas otras.

En este sentido, Sony detalló hoy que "Ghostbusters: Afterlife", que se iba a estrenar el 10 de julio de 2020, finalmente llegará a la gran pantalla el 5 de marzo de 2021.

"Morbius", con Jared Leto como protagonista, también sufrirá un notable retraso: no se lanzará el 31 de julio de 2020 sino el 19 de marzo de 2021.

Otra película que Sony tenía planeado estrenar en el verano, "Peter Rabbit 2: The Runaway", pasará del 7 de agosto de 2020 al 15 de enero de 2021.

Detrás de estos movimientos se deduce que Sony no espera que los cines estén funcionando con normalidad en verano por la pandemia y que por ello ha decidido saltarse la temporada estival, unos meses muy lucrativos para los estudios y donde se suelen concentrar la mayor parte de superproducciones o proyectos que aspiran a ser taquillazos.

Otros estudios mantienen la esperanza de que al menos en la parte final del verano las salas sí estén operativas en la medida de lo posible.

En esta posición más optimista está, por ejemplo, Warner Bros., que retrasó la semana pasada el estreno de "Wonder Woman 1984" del 5 de junio al 14 de agosto.

Más allá del verano, Sony también aplazó hoy "Uncharted" del 5 de marzo de 2021 al 8 de octubre del mismo año.

La única que vio adelantada su lanzamiento es "Fatherhood", una cinta protagonizada por Kevin Hart que se estrenará el 23 de octubre de este año en lugar del 15 de enero del siguiente.

Además, otros filmes de Sony como "Greyhound", con Tom Hanks de protagonista y previsto para junio de 2020, y un proyecto sin título del estudio con Marvel, planeado para el 8 de octubre de 2021, se han quedado por ahora sin fecha de lanzamiento.

Además de "Fatherhood", a Sony le quedan, por ahora sin cambiar, algunas bazas para el último tercio de 2020 como "Monster Hunter", "Connected" o "The Happiest Season".