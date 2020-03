El COVID-19 afecta a animales del zoológico de Nicaragua por falta de visitantes

Managua, 29 mar (EFE).- Un millar de animales del Zoológico Nacional de Nicaragua corren el riesgo de quedarse sin alimentos, debido a la falta de visitantes causada por la pandemia de COVID-19, que ha producido en el país cuatro casos, incluyendo un muerto, informó este domingo su administración.

Leones, tigres, jaguares, dantos, boas, cocodrilos, pavos reales, son algunas de las especies que podrían pasar hambre en las próximas semanas, si no mejora el número de visitas, principal fuente de ingresos, según los trabajadores del Zoológico Nacional, de administración privada.

“Nos ha afectado en las visitas que tenemos, aquí nos visita público de todo, extranjeros, nacionales, pero lo que nos ha faltado son las visitas”, dijo a Efe el coordinador German Mercado.

UNOS ALIMENTAN A OTROS

Como estrategia para no agotar las reservas, el Zoológico Nacional ha decidido sacrificar a ejemplares de aves y de conejos, para servir de alimentos a boas y felinos, indicó el jefe veterinario del centro, Eduardo Sacasa.

Según Mercado, las visitas ya habían caído desde que el COVID-19 fue declarado pandemia, pero a raíz de que se detectó el primer caso en Nicaragua, casi nadie llega.

“Teníamos un promedio de visitantes de unos 100 al día, más que todo los domingos, pero ahora está crítico, si acaso, creo que 10 nos han visitado como mucho hoy en el día”, sostuvo.

Mercado llamó a las personas a que, “si no van a visitar (el zoológico), que hagan la donación de la entrada, 30 córdobas (0,8 dólares), porque de ahí sale los alimentos de los animales y las mejoras”.

UNA CRISIS TRAS OTRA

“Los mataderos siempre nos donan carne, pero con la crisis a veces no logramos reunir lo suficiente para comprar la gasolina que gastamos en ir a traerla, entonces tenemos que valorar si vale la pena”, explicó Sacasa.

La situación del zoológico nicaragüense es especial, porque apenas se estaba reponiendo de la crisis sociopolítica que estalló en 2018, cuando fue alcanzado por la del COVID-19.

“Esta es peor, porque en 2018 la gente se ausentó pero no dejó de donarnos, ya no venían miles de visitantes en un día, pero recibíamos más de cien, ahora no viene la gente porque no quiere exponerse (a la pandemia)”, sostuvo Sacasa.

Si bien el Gobierno de Nicaragua no ha tomado medidas sociales para evitar la propagación del COVID-19, buena parte de la población ha decidido seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre ellas el distanciamiento social y no salir de casa si no es necesario, lo que se ha traducido en menos visitas al zoológico.

CONCERVACIÓN Y LIBERACIÓN

Incluso los colegios cancelaron sus visitas, a pesar de que el Gobierno ha ordenado mantener sin alteración las actividades escolares, lo que se ha traducido en el cierre temporal del restaurante, e incluso del estacionamiento, dos importantes fuentes de ingresos.

El Zoológico Nacional de Nicaragua, que no extrae especies de su hábitat natural pero sí las reproduce, cuenta además con el Centro Nacional de Rescate de Animales, que cada año entrena cientos de ejemplares realiza decenas de liberaciones en algunas de las reservas naturales mejor conservadas del país.