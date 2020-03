Di María recordó que rompió la carta del Madrid para no jugar la final 2014

Buenos Aires, 28 mar (EFE).- Ángel Di María recordó que rompió sin leer la carta que le envió el Real Madrid con la sugerencia para que no disputase la final del Mundial 2014 con la selección argentina ante Alemania, para evitar que se agravase su desgarro.

"Los tres que sabemos la verdad somos el doctor Daniel Martínez, Alejandro Sabella y yo. Yo venía con el desgarro desde el partido con Bélgica, estaba con lo justo, a un 90%. La pierna no estaba bien del todo pero quería jugar, no me importaba nada si no volvía a jugar al fútbol. Era una de las cosas que me habían dicho que podía pasar pero para mí era la final del mundo, era mí final", recordó en el programa 'Podemos Hablar' de la señal 'Telefe'.

En un móvil desde su casa en París, el ex jugador merengue agregó: "Yo sabía que me querían vender. Y entonces llegó la carta, Daniel me la dio y me dijo que era del Real Madrid, pero no quise ni siquiera mirarla y la rompí", recordó. "Fui a hablar con Alejandro y le dije llorando que no estaba al 100%. Yo sabía que él me amaba y quería que yo jugara, pero buscaba lo mejor para el equipo. Me iba a infiltrar pero lo quería intentar y después en la reunión decidió finalmente poner a Enzo Pérez en mi lugar”.

Ángel Di María también se mostró preocupado por la pandemia de coronavirus que mantiene a buena parte del mundo en cuarentena obligatoria: "Es algo loco lo que estamos viviendo, no lo estamos pasando muy bien. Estamos aislados hace 14 días, desde que el presidente de Francia hizo la cuarentena. Nosotros dos días más por pedido del club. Salimos una sola vez al supermercado. Tratando de no hacer muchas cosas, en casa. Por nuestras hijas para que no nos contagiemos”.

Por último dejó un mensaje para sus compatriotas argentinos: "Lo importante es no salir. Es estar dentro, bancarla y no queda otra. Lo que vi en Argentina es que la gente está haciendo caso, respetando lo que el Gobierno dice. Lo que el Gobierno está haciendo es espectacular. La gente tiene que hacer caso y pensar en el otro. Si nos quedamos adentro, más rápido vamos a poder estar con el otro".