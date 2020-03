Costa: "La Unión Europea, o hace lo que tiene que hacer o acabará"

El presidente del PE critica la "miopía" de algunos Estados frente al coronavirus

Madrid, 27 mar (EFE).- El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, criticó este viernes la "miopía" mostrada por algunos Estados miembros a la hora de hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus y mostró su esperanza de que "abran los ojos" de aquí a dos semanas, plazo que se ha dado la UE para alcanzar un instrumento económico común.

"Si el mercado europeo no se refuerza, entonces no va a haber crecimiento en ningún Estado miembro. Es miope por parte de algunos Estados miembros y espero que en estas dos semanas que se han dado de margen para encontrar un instrumento común para compartir la deuda, que más de uno abra los ojos y se alcance un acuerdo", dijo Sassoli, entrevistado por el Canal 24 horas de TVE. "Queremos salir de la crisis con más instrumentos europeos", afirmó.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) han dado dos semanas a sus ministros de Finanzas para que presenten más medidas para responder a la crisis económica provocada por el coronavirus, después de que Italia y España se hayan plantado para reclamar una acción europea más decidida.

Enfrente, sobre todo Alemania y Holanda, pero también Austria prefieren utilizar los instrumentos existentes y no tienen intención de diseñar instrumentos que supongan la mutualización de la deuda en la UE.

David Sassoli quiso diferenciar el papel de Europa del de los Estados miembros en la crisis del coronavirus y recordó las iniciativas adoptadas hasta el momento por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, así como la sesión plenaria que ayer celebró el Parlamento Europeo para validar las medidas económicas europeas para hacer frente a la pandemia, "una primicia mundial en democracia en la que todos los diputados pudieron participar y votar" de manera telemática.

"Necesitamos que la UE no salga de esta crisis como entró, superando el egoísmo de algunos países que no se dan cuenta del peligro y de las consecuencias que tiene esta crisis para la sociedad", dijo Sassoli. "No podemos ir solos y las instituciones (europeas) están cumpliendo con su deber y tienen que intervenir alzando la voz por encima de la de los Estados miembros".

Según Sassoli, "el coronavirus es un producto de la interdependencia y los Estados miembros son demasiado pequeños. Solo la UE puede estar a la altura de este desafío global. Por eso necesitamos una UE más fuerte".