El presidente salvadoreño dice que "EE.UU. está haciendo muy poco" ante el COVID-19

San Salvador, 24 mar (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este martes en una inusual conversación por la red social Instagram con el cantante puertorriqueño Residente, que el Gobierno de Estados Unidos "está haciendo muy poco" para atender la pandemia de COVID-19.

Bukele, que señaló que EE.UU. se convertirá a finales de mes en el "epicentro mundial" del COVID-19, también dijo que otros líderes de Latinoamérica "no entienden lo que está pasando" con el referido virus.

"Estados Unidos en 9 días va a ser el epicentro mundial, no solo porque va a ser donde más crece, sino porque va a ser el país con más casos del mundo y eso nadie lo puede detener", afirmó Bukele en una transmisión en directo que observaron hasta 159.000 usuarios de la referida red social.

Añadió, a preguntas del exmiembro de Calle 13, que "ya es muy tarde porque los próximos 15 días no dependen de lo que hagan ahorita, sino de lo que se hizo hace 15 días" y aseguró que, incluso actualmente, "Estados Unidos está haciendo muy poco".

De acuerdo con los cálculos de Bukele, el país norteamericano superara en número de contagios a China e Italia.

El coronavirus sigue expandiéndose rápidamente por Estados Unidos, donde hay más de 52.000 casos y por lo menos 675 muertes, según recuentos extraoficiales.

En Italia el número de muertos por el coronavirus alcanzó este martes los 6.820, al aumentar en 743 en las últimas 24 horas, lo que rompe la tendencia de dos días de descenso en los fallecimientos.

En toda China desde el inicio de la pandemia se han infectado 81.171 personas, de las que han muerto 3.277 y 73.159 se han curado.

Bukele dio estas declaraciones a preguntas de Residente en la conversación que se extendió por más de una hora.

LÓPEZ OBRADOR Y BOLSONARO

Bukele también se refirió a las acciones tomadas por los presidentes de México, Manuel López Obrador (AMLO), y de Brasil, Jair Bolsonaro, para combatir la pandemia de COVID-19.

"Simplemente no entienden lo que está pasando", dijo al referirse a cada uno de estos mandatarios.

Matizó al señalar que López Obrador "me cae muy bien como presidente, lo conozco, es un hombre con buen corazón, es un hombre bueno que quiere lo mejor para México pero simplemente no entiende lo que está pasando".

Según el reporte más reciente de las autoridades de salud, México cuenta con 405 contagios de COVID-19 y cinco fallecidos.

Bukele tuvo un intercambio de mensajes por Twitter la semana pasada con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, tras asegurar que ese país permitiría que 12 personas supuestamente contagiadas con COVID-19 volarán a El Salvador.

El funcionario mexicano negó la afirmación de Bukele y sostuvo que la pruebas realizadas a los salvadoreños fueron negativas.

Sobre Bolsonaro el presidente salvadoreño dijo que "no lo conozco, no se si es bueno o malo, pero no entiende lo que está pasando".

En Brasil, Sao Paulo es la región más golpeada por la pandemia con 745 de los casi 1.900 casos registrados en el país y 30 de las 34 muertes contabilizadas hasta este lunes.

Por detrás se sitúa Río de Janeiro, el segundo estado más afectado con 233 contagios y cuatro fallecidos y que también ha adoptado medidas restrictivas, pero sin decretar cuarentena; Ceará (163); el Distrito Federal de Brasilia (133) y Minas Gerais (128).

El Salvador actualmente registra oficialmente 5 casos positivos de COVID-19 y ningún fallecido, mientras que el país se encuentran en estado de excepción y cuarentena domiciliar obligatoria.