La Berlinale abrirá con "My Salinger Year", de Philippe Falardeau

Berlín, 24 ene (EFE).- La 70 edición de la Berlinale, que arranca el próximo 20 de febrero, abrirá con el estreno mundial de "My Salinger Year", del guionista y realizador Philippe Falardeau, un "coming-of-age" interpretado por Sigourney Weaver, Margaret Qualley y Douglas Booth, informó hoy la organización del festival.

"Estamos encantados de abrir la 70 Berlinale con un 'coming-of-age' narrado desde la perspectiva fresca, pero para nada inocente, de los protagonistas", declaró el director artístico del festival, Carlo Chatrian, en un comunicado.

En su filme, basado en la novela homónima de la escritora estadounidense Joana Rakoff, el realizador canadiense "retrata el pequeño círculo literario neoyorquino de la década de 1990 con cariño y humor", sin perder nunca de vista el siglo XXI y el papel unificador que desempeña el arte en nuestras vidas, agregó.

"Me emociona que 'My Salinger Year' abra la Berlinale 2020. No podríamos imaginarnos una ocasión mejor para el estreno mundial", declaró Falardeau por su parte.

Recordó que en el pasado, la Berlinale abrió con "películas maravillosas de directores reconocidos" y aseguró sentirse "muy honrado" de pasar a ser uno de ellos.

Agregó tener "muy buenos recuerdos" del festival, en el que presentó en 2009 en la sección "Generation", dedicada al cine infantil y juvenil, su película "C'est pas moi, je le jure!", que se llevó el Gran Premio del Jurado Internacional y el Oso de Cristal a la mejor película.

"My Salinger Year", una coproducción canadiense-irlandesa, retrata a la joven y ambiciosa aspirante a poeta Joana, interpretada por Qualley -entre cuyos trabajos recientes figuran la miniserie "Fosse/Verdon", "Seberg" y "Érase una vez... Hollywood"-, que trabaja como asistente para la agente literaria Margaret, encarnada por Weaver.

Su trabajo consiste en responder la correspondencia de los admiradores del autor de culto J.D. Salinger, el orgullo de la agencia.

Entre los trabajos de Falardeau destacan la película nominada a los Oscar "Monsieur Lazhar", de la que fue director y guionista, así como la dirección de "La buena mentira", con Reese Witherspoon como protagonista.