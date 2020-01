Llega a México "Hija de la luna", el espectáculo que revive a Mecano

México, 22 ene (EFE).- El espectáculo tributo a Mecano "Hija de la luna", que protagoniza la española Robin Torres, llegará a México en marzo para sorprender a los seguidores que nunca pudieron asistir a un concierto de la banda, que hizo su última gira en 1992.

"Ya pasaron 28 años... Tú veías ese espectáculo y era la bomba, pero es que hoy en día lo vuelves a ver y sigue siendo la bomba. Cada detalle de iluminación, el sonido, la puesta en escena, todo. (...) Todo esto es suficiente para que lo haga especial, y sobre todo la reacción del público", detalló Torres este jueves en Ciudad de México en entrevista con Efe.

El "show" tributo ya ha estado en Panamá y Costa Rica y presienten que el próximo 17 de marzo en el icónico Teatro Metropólitan no será su único concierto en México, ya que son conscientes del gran cariño que se le tiene a Mecano en este país y de las ganas que tienen sus seguidores de poder ver en directo a este grupo que en 1998 anunció su separación de manera inesperada.

Y precisamente es el concierto de su última gira el que reproduce este espectáculo, con la misma puesta en escena, los mismos vestuarios, las mismas coreografías y hasta los instrumentos de la misma marca y modelo.

Desde muy pequeña Torres fue admiradora del grupo de Ana Torroja, Nacho Cano y José María Cano y cuando "hace unos años fue el 'boom' de los grupos tributo" se preguntó "por qué no existían tributos a Mecano".

Se dio cuenta entonces de que sus conciertos eran todo un despliegue de medios y aún así, se lanzó a hacerlo: se preparó durante más de ocho meses e inició junto a otros artistas este gran proyecto que se inició en salas con capacidad para 200 o 300 personas y actualmente se ofrece en lugares con hasta 3.000 localidades.

"Tuve que estudiar cómo (Ana Torroja) colocaba la voz a la hora de cantar, qué gestos hacía, cómo miraba, qué pasos daba en el escenario, etcétera. Es un personaje muy querido y fue un reto bastante duro pero la verdad es que ha salido todo muy bien", expresó Torres.

UN PROYECTO QUE CAMBIÓ UNA VIDA

Y es que después de este tiempo, la española incluso ha adoptado cuando sale con sus amigos la forma de bailar de Ana Torroja, a quien tuvo oportunidad de conocer al cruzarse en un plató de televisión.

La importancia del proyecto para Torres es mucha, ya que desde muy pequeña se formó como cantante, bailarina y actriz, disciplinas que está mejorando y desarrollando en "Hija de la luna".

"No me preocupa encasillarme porque al fin y al cabo es una obra musical. (...) Me siento súper bien con este espectáculo: me estoy subiendo a un escenario, cantando, interpretando y bailando que es en lo que he formado. Me siento satisfecha al 100 % y una privilegiada", explicó la joven que interpreta a Torroja.

Además, Torres, quien espera poder dedicarse al mundo del espectáculo toda su vida, está preparando su segundo disco, en el que tratará de "innovar" y en el que está "poniendo mucho sentimiento".

"Mecano marcó un antes y un después en la música. Sus canciones yo creo que permanecerán siempre en el tiempo porque si pones las canciones hoy en día parece que son los arreglos de ahora, eran unos adelantados a su tiempo", terminó.