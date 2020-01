Gloria Estefan y su familia se unen al "talk show" de Facebook de Jada Pinkett

Miami, 22 ene (EFE).- La cantante Gloria Estefan anunció este miércoles la firma de un contrato con la red social Facebook para participar, desde Miami y junto a su familia, en el programa de tertulias de la presentadora estadounidense Jada Pinkett Smith.

"Jada Pinkett Smith ha creado una industria con su 'show' y ahora está empezando con nosotros una nueva etapa, que se va a llamar 'Los Estefan'", avanzó la artista cubanoamericana durante una entrevista con Efe en Miami.

"Red Table Talk" ("Conversaciones de mesa roja") es un programa que actualmente se emite en vivo y bajo demanda en la plataforma de videos Facebook Watch.

Debido al gran éxito que ha tenido el espacio en internet, el gigante tecnológico, que tiene más de 2.300 millones de usuarios en todo el mundo, ha renovado el contrato de Pinkett Smith hasta 2022.

En esta nueva versión, que se producirá íntegramente desde el sur de la Florida, Estefan estará acompaña de su hija, la también cantante Emily, y su sobrina Lili Estefan, que actualmente presenta "El Gordo y la Flaca" en la cadena hispana Univision.

"Cuando nos vinieron con la idea, a mí personalmente me gustó mucho porque, durante muchos años, han tratado de que yo hiciera un 'talk-show' (programa de tertulia) y no me gustaba la idea de tener que estar todos los días pensando en temas”, dijo la ganadora de 3 premios Grammy y 13 Latin Grammy convencida de que "se puedan hablar de cosas que realmente inspiren a otras personas".

La cantante participó en un panel de la convención anual de la Asociación Nacional de Ejecutivos de Programas de Televisión (NATPE), que se celebra estos días en Miami Beach (Florida) y se clausura el jueves, para dar algunos detalles de este nuevo proyecto digital.

Además de las tres protagonistas que formarán parte de la nueva etapa de "Red Table Talk", la presentadora y productora ejecutiva Jada Pinkett Smith y la responsable de desarrollo y programación de Facebook Watch Mina Lefevre también participaron en la presentación.

De momento se desconoce desde qué lugar van a filmar el proyecto, que aún no tiene fecha de estreno, aunque Gloria Estefan no descarta hacerlo desde su mansión en el sur de la Florida.

"Vamos a buscar el lugar perfecto, sería bueno en mi casa pero no sé si los cinco perros dejarían escuchar porque no paran", bromeaba la estrella latina al tiempo que aclaraba que, sea cual sea el espacio escogido, será desde "un lugar muy especial" para ellos.

La intérprete de "Mi Tierra" también confesó que en varias ocasiones también le han propuesto protagonizar un programa de telerrealidad, al estilo de "The Osbournes", pero ella siempre ha declinado este tipo de propuestas.

"Ya muchas cosas de nuestras vidas son públicas para también hacer un programa sobre eso, además que cuando pones una cámara y una luz ya no es algo tan real", argumentó.

Con todo, ella se siente "afortunada" de haber empezado su carrera musical cuando no existían las redes sociales ya que el público "no estaba tan fragmentado", no había tanta competencia y se podía llegar a una gran audiencia de una forma más efectiva.

"Yo lo veo con Emily, que está empezando en la música, y es mucho más difícil abrirse camino ahora y llegar a tantas personas", indicó.

Gloria Estefan, que lleva 7 años sin sacar un disco, confirmó que este año va a publicar un nuevo álbum. Según dijo, la mayor parte de los temas van a ser grandes éxitos grabados de nuevo con músicos brasileños.

"Hice la versión en español de 'Here We Are', hice 4 canciones nuevas y versioné muchos de mis grandes éxitos con sonidos brasileños porque quiero experimentar cómo sonaría mi música si, en vez de haber nacido en La Habana, hubiera nacido en Brasil”, finalizó.