Turner Latin America anuncia 90 películas en inglés para los latinos

Miami, 22 ene (EFE).- Turner Latin America anunció este miércoles que prepara 60 producciones en inglés enfocadas en el público latinoamericano, que se suman a las 30 que desarrolló en 2019, como parte de la expansión de "Particular Crowd", su brazo de creación de contenido original.

"Estamos en un momento en la industria en la que las grandes empresas están guardándose su propio contenido y nuestra meta es pasar de ser compradores a creadores", dijo a Efe Entretenimiento el argentino Tomás Yankelevich, vicepresidente ejecutivo y jefe de Contenido y Entretenimiento General de Turner Latin America.

"Queremos crear un contenido exclusivo para nuestra audiencia en Latinoamérica, pero que viaje por todo el continente y luego, a través de las plataformas de Warner, llegue al resto del mundo", agregó el ejecutivo.

Yankelevich reveló, además, que su meta es llegar a 100 películas al año y alcanzar el objetivo de ser "el mayor 'hub' de propiedad intelectual de cine en la región".

Fue justamente esa la razón detrás de la decisión de producir en inglés inicialmente. "Para el arranque y abrir otras puertas y conseguir socio teníamos que hacerlo en un idioma que le sirva a los socios", indicó.

También se dieron cuenta que al ser una productora latinoamericana con sede en Los Ángeles (EE.UU.) se creó inicialmente una confusión en torno al material que querían producir, porque "solo nos mandaban proyectos de latinos para latinos", agregó.

Una vez que afinaron el foco, la iniciativa que tiene menos de tres años en marcha lleva velocidad turbo. La producción de 60 películas les acerca a los 100 títulos anuales que aspiran a completar en menos de cinco años.

Aun así, no han soltado el sueño de apoyar a la comunidad del cine latinoamericano y de Latinx, como se definen las generaciones más jóvenes de latinos que viven en Estados Unidos. "Es algo que tenemos en los planes. Queremos hacer contenido especialmente para los latinx y para las mujeres", indicó Yankelevich.

Peter Bevan, vicepresidente de Particular Crowd, reveló que la mayoría de los filmes destinan un presupuesto de entre 10 y 15 millones de dólares, pero esta unidad tiene "proyectos de alrededor de un millón” y otros de 30 millones, indicó el ejecutivo británico.

Whit Richardson, presidente de Turner Latin America, Yankelevich y Bevan lanzaron la iniciativa durante la mayor feria de la industria de la televisión del continente americano conocida como NATPE, que comenzó este martes 21 de enero y se extiende hasta el próximo jueves 23.

"Hemos sido tímidos con lo que hemos venido haciendo y ha sido mi culpa", reconoció Richardson.

Sin embargo, con 90 películas en la bolsa, concluyeron que había llegado la hora de presentar el alcance de Particular Crowd, cuyo símbolo juega con la imagen de un paraguas, inspirada en el icónico filme "Singing In The Rain" y la fase final de la flor del diente de león, que representa lo orgánico y natural que tienen como meta.

Entre las primeras películas de Particular Crowd está "Possessor", una cinta de horror y ciencia ficción, protagonizada por Christopher Abbott, Andrea Riseborough, Jennifer Jason Leigh, Tuppence Middleton y Sean Bean, que se estrenará este sábado 25 de enero en el Sundance Film Festival.

Este año también estrenarán una producción sobre una fuga carcelaria en la Sudáfrica de la era del Apartheid llamada "Escape from Pretoria" y protagonizada por Daniel Radcliffe.

Para niños viene, inicialmente, la película animada "Stardog and Turbocat", con las voces de Nick Frost y Luke Evans.

Particular Crowd anunció además que tiene una asociación con la plataforma literaria Wattpad para el eventual desarrollo en cine de obras en español.

"La audiencia que consume literatura allí es parte de las generaciones Millenial y Z", explicó Bevan. Además, América Latina es la región de mayor crecimiento para la empresa y el español el segundo idioma más leído en el mundo.

En América Latina, las películas podrán ser vistas exclusivamente en TNT y Space, aunque algunas serán estrenadas en los teatros de cine, gracias a una asociación con la cadena mexicana Cinépolis, la de mayor crecimiento en la región.

Cuando HBO lance su plataforma de "streaming" HBO MAX en Latinoamérica, Particular Crowd espera que algunas de sus producciones encuentren un espacio allí. En el resto del mundo, la exhibición dependerá de convenios de distribución.

"Somos una 'startup' dentro de una multinacional”, explicó Yankelevich, quien aseguró que la iniciativa nació de la nostalgia por el cine que "entretiene, emociona y deja algo".

La meta es que sus producciones "convivan con los grandes 'blockbusters'" tanto en los teatros de cine como en todas las pantallas en las que el público ve productos audiovisuales hoy en día.

Alicia Civita