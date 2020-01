La defensa de un exministro mexicano niega que esté negociando con la Fiscalía en EE.UU.

Nueva York, 21 ene (EFE).- El ex secretario de Seguridad de México Genaro García Luna, acusado de narcotráfico en EE.UU. y que compareció este martes a una audiencia en un tribunal federal en Nueva York, no negocia ningún acuerdo de culpabilidad con las autoridades y no aceptó sobornos, según su abogado César de Castro.