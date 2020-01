Fernando Colunga firma con Telemundo y hará serie del "narcosantón" Malverde

Miami, 21 ene (EFE).- Telemundo anunció este martes que firmó un contrato con el icónico actor mexicano de telenovelas Fernando Colunga, con el que desarrollará varios proyectos como "Malverde: El Santo Patrón", que estrenará en 2020.

"Estoy muy agradecido con Telemundo por su confianza en mi trayectoria como actor y como profesional", dijo Colunga en un comunicado al que tuvo acceso Efe de forma exclusiva.

"Para mí será un gran reto protagonizar esta nueva serie y ofrecerle al público un nuevo género, nunca antes visto en la televisión de habla hispana”, agregó Colunga, quien se hizo famoso como galán de producciones como "Marimar" y "La Usurpadora".

Según la cadena de televisión, "Malverde: El Santo Patrón" está inspirada "en una historia real".

Cuenta "la verdad detrás de la leyenda" de Jesús Juárez Mazo, una especie de Robin Hood mexicano que se convirtió en un héroe popular en el norte de México a finales del siglo XIX.

Con el tiempo alcanzó "fama de santo" y hoy en día es considerado el patrón de los pobres y protector de narcotraficantes, de allí el apodo del "narcosantón".

Telemundo reveló que la serie, que se filmará este año, "tendrá mucha acción y se producirá con un lenguaje muy actual".

Asimismo, manifestó que "Malverde: El Santo Patrón" cae dentro del formato de "superserie", con las que la cadena ha fusionado elementos de la telenovela tradicional con los aspectos de producciones más cortas y de técnicas cinematográficas.

"Es un honor para nosotros darle la bienvenida a Fernando a la familia Telemundo y contar con su participación en estos nuevos proyectos que estaremos desarrollando", indicó por su parte en el comunicado Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios.

"Seguimos estableciendo nuevos estándares con producciones en nuevos géneros y con talento de renombre. Estamos seguros que tener a un actor de la talla de Fernando será un factor más que encantará a nuestras audiencias", concluyó.

El anuncio de Telemundo se insertó dentro de las noticias que dan las grandes productoras de contenido televisivo en el marco de NATPE, una de las ferias más prestigiosas de la industria, que comienza este martes en Miami Beach (EE.UU.).

La incorporación de Colunga al elenco de la cadena de televisión en español estadounidense es una muestra más del éxito que ha sido para NBC Universo, la casa matriz, la inversión en más producciones latinas.

Sin embargo, no deja de ser una sorpresa y no porque Colunga no ha hecho televisión hasta ahora fuera de Televisa.

Telemundo había anunciado el final de los grandes contratos exclusivos para los artistas el año pasado, cuando se conoció que no había renovado ese tipo de relación con la actriz mexicana Aracely Arámbula, quien era su principal estrella hasta la fecha.

Colunga, de 53 años, debutará en su nueva casa este martes en la noche, durante un cóctel de la televisora para sus clientes, aunque esto hará poco por calmar los pedidos de sus fans en las redes sociales, que lamentan su ausencia en la pantalla chica.

El último proyecto televisivo del actor fue la telenovela de 2016 "Pasión y poder", en la que compartió con su compatriota y colega Marlene Favela uno de los pocos roles de antagonista en su larga carrera actoral.

Con ella cerró su largo ciclo con la gigante empresa mexicana Televisa, donde tuvo protagónicos con actrices como Thalía, Lucero, Adela Noriega, Silvia Navarro, Victoria Ruffo, Gaby Spanic y Blanca Soto, entre otras.

Después de una temporada alejado de las cámaras, Colunga reapareció el pasado fin de semana en la República Dominicana en el debut del Cana Dorada International Festival, donde compartió honores de anfitrión con el también actor Julián Gil.

Alicia Civita