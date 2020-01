Odriozola, a un paso de salir cedido al Bayern

Madrid, 21 ene (EFE).- Álvaro Odriozola está a un paso de cerrar este martes su salida cedido del Real Madrid rumbo al Bayern Múnich, y no se ejercitó en la ciudad deportiva de Valdebebas por lo que ya no jugará en el estreno en Copa del Rey en Salamanca ante Unionistas.

"Tiene una opción para salir pero todavía no es oficial. Vamos a esperar", confirmó Zinedine Zidane en rueda de prensa. El técnico madridista no contaba con el lateral derecho vasco que tiene sobre la mesa varias propuestas y la más atractiva es la del Bayern alemán.

"Puede pasar de todo al final. La opción de Álvaro puede salir pero no es oficial. No voy a quitar a un jugador de la plantilla para meter a otro, nosotros tenemos una plantilla muy larga y lo hemos hablado", añadió Zidane sin cerrar la puerta a posibles refuerzos en el mercado invernal, pero dejando claro que el lateral derecho no es su prioridad.

Con Dani Carvajal el Real Madrid tiene cubierta una demarcación en la que también pueden jugar en lo que resta de temporada en caso de necesidad Nacho Fernández y Militao. En la mente de Zidane está repescar para esa demarcación a final de campaña al marroquí Achraf Hakimi, que triunfa en el Borussia Dortmund.