Sophia Lillis cambia el terror por humor en su aventura de "Gretel & Hansel"

Miami, 20 ene (EFE).- A sus 17 años la actriz estadounidense Sophia Lillis se ha dado a conocer con papeles escabrosos como el de Beverly -en las películas de "It"-, la joven Camille Preaker -en la serie de HBO "Sharp Objects"- y ahora como Gretel, una versión más torturada del famoso cuento de los hermanos Grimm "Hansel y Gretel".

Pero a diferencia de los personajes que ya la han hecho famosa, Lillis es una adolescente de mirada luminosa y, según demostró en una entrevista con Efe, con gran sentido del humor, muy desenvuelta y con una capacidad de reponerse velozmente de sus propios errores que no exhiben muchos veteranos.

Su nuevo proyecto es el filme de terror "Gretel & Hansel", que se estrena en EE.UU. el último fin de semana de enero. En las manos del director Oz Perkins, el cuento de los chicos que dejan un camino de migas y son secuestrados por una bruja pasa a ser la historia de una joven que va descubriendo su fuerza interna y sus poderes.

La experiencia no solo fue nutritiva profesionalmente, sino muy divertida, confesó la actriz.

"Filmamos de noche un sitio de caza que supuestamente estaba poseído por el diablo y lo pasé buenísimo", aseguró Lillis entre risas.

Añadió que no tuvo miedo "para nada", mientras recordaba sus aventuras en el invierno que pasó entre 2018 y 2019 en Irlanda encarnando a Gretel.

Esto es algo que, afirma, siempre pasa cuando hace una filmación complicada -como casi todas las suyas-: "lo que se vive en los sets es totalmente opuesto a lo que se ve en el cine".

LA HISTORIA DE GRETEL

"Gretel & Hansel" presenta a dos hermanos muertos de hambre en el siglo XVIII. Gretel es víctima de acoso sexual por parte de un potencial empleador y abuso físico del lado de su madre, quien la echa de casa con su hermanito Hansel. La relación de la pareja de chicos es muy estrecha y el cinismo de la joven más que aparente.

La película "es desde el punto de vista de Hansel", explicó inicialmente Lillis, aunque al darse cuenta de su error y sin pedir que se detuviera la entrevista siguió con una gran sonrisa: "Es desde el punto de vista de Gretel, obviamente".

"En el cuento original no sabemos nada de los niños, pero en la película Gretel es un personaje muy fuerte, que ayuda a su hermano y se enfrenta a la bruja. Es una historia que da fuerza y poder a las mujeres y le da profundidad y una nueva dimensión a los personajes", afirmó.

De allí que se haya decidido dar vuelta a los nombres y llamar a cinta "Gretel y Hansel", pues es la historia de la hermana.

UN RETO ACTORAL

Con gran conciencia de su trabajo, Lillis explicó además que se toma un buen tiempo cada vez que necesita crear sus personajes y encontrar hilos personales que la aten a ellos.

En el caso de Gretel apareció como inspiración la relación con su hermano, pues la actriz tiene un gemelo con quien es muy cercana.

Asimismo, echó mano del significado del sacrificio en su vida, que también es una de las corrientes que transita de principio a fin en "Gretel & Hansel".

"Todavía voy al colegio, y no veo a mis amigos a menudo", indicó la artista, quien cursa el último año de la secundaria y, a diferencia de otros actores jóvenes, prefiere seguir asistiendo a clases cuando está en Nueva York.

"No soy muy buena conversando y manteniéndome en contacto. Cuando regreso siento que todo ha cambiado. Es como estar hablando con mis amigos por primera vez", confesó.

Esto es lo primero que le vino a la cabeza al hablar de los sacrificios, que como Gretel, ha debido hacer para acceder a su fuerza interna y enfocarse en sus metas.

UNA CARRERA FANTÁSTICA

Aunque no fue la típica niña encantada con los cuentos de hadas y princesas, esta joven neoyorquina asegura haber crecido alrededor de chicos que sí leían ese tipo de historias. Eso sí, confesó que sus lecturas eran más orientadas hacia la fantasía o aventuras extrañas, como las que enfrentan Hansel y Gretel.

A partir de los siete años las combinó con los guiones que debía aprender en sus clases de teatro y a los 13 fueron historias cinematográficas.

LiLlis filmó su primera película en 2014: La versión de la directora Julie Taymor ("Frida") de "A Midsummer Night’s Dream", basada en la obra de William Shakespeare "Sueño de una noche de verano".

Desde entonces no ha dejado de trabajar, aunque considera que su primera gran oportunidad se la dio el director argentino Andy Muschietti, quien la eligió para interpretar a la Beverly Marsh adolescente en las dos películas basadas en "It", el libro del escritor estadounidense Stephen King. La versión adulta la hizo Jessica Chastain.

La joven, que llegará a la mayoría de edad este 13 de febrero, pasó el verano de 2019 filmando la serie de Netflix "I Am Not Okay With This", que fue creada y dirigida por Jonathan Entwistle, ("The End of the F***ing World") y producida por el mismo equipo que hizo "Stranger Things".

También en 2020 se estrenará su trabajo en "Uncle Frank", una cinta dirigida por Alan Ball ("Six Feet Under").

PERSONAJES PODEROSaS

En esta línea, lo que más le ha gustado a Lillis de los personajes que ha hecho hasta ahora es que todas son chicas diferentes, que podrían haberse acobardado con sus tragedias, pero las convirtieron en una fuente de fuerza y se imagina lo poderosas que podrían ser juntas.

Así sus dos últimas heroínas, Nancy Drew, de su película "Nancy Drew and The Hidden Staircase" (2019) y Gretel podrían ser amigas y aliarse.

"Gretel podría ayudar a Nancy con sus misterios, y Nancy a Gretel acabando con la bruja", concluyó la actriz con una sonrisa.

Alicia Civita