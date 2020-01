Carlos Sainz: "Tengo claro que me sigo divirtiendo"

Lucas Cruz: "Carlos Sainz lo ha sido todo en el automovilismo"

Madrid, 19 ene (EFE).- El copiloto de Carlos Sainz, Lucas Cruz, aseguró este domingo que para él "es un orgullo" compartir el coche con el tres veces ganador del Rally Dakar, quien "lo ha sido todo en el mundo de la competición automovilística".

"Desde mi lado derecho, todo es muy fácil. Yo me he de limitar a controlar mi lado, porque Carlos lo ha sido todo en el mundo de la competición automovilística. Es un orgullo estar con Carlos", expuso Lucas Cruz en una rueda de prensa celebrada a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas junto al doble campeón del mundo de rallys.

Del reciente Rally Dakar, disputado por primera vez en Arabia Saudí, Lucas Cruz destacó la "convivencia", ya que el trato con Carlos Sainz fue "cordial y perfecto".

"Me he encontrado muy a gusto. En momentos de tensión salen palabras malas, como cuando uno falla un gol claro, pero con Carlos Sainz no hay tensión, no hay gritos, no hay malas caras. El tener un buen ambiente es fundamental para que las cosas salgan bien", apuntó.