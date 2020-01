Efemérides del 19 de enero

1966: Indira Gandhi es elegida jefa de Gobierno de la India, en sustitución del recién fallecido Bahadur Shastri. Es la primera mujer que ocupa este cargo.

1809: Nace Edgar Allan Poe, escritor estadounidense.

2007: Fallece Denny Doherty, cantante canadiense, fundador de "The Mamas and the Papas".