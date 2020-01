La Fiscalía imputa a un exalcalde de Asunción por un caso que le llevó a la renuncia

Asunción, 18 ene (EFE).- El exalcalde de Asunción Mario Ferreiro fue imputado este sábado por la Fiscalía por un supuesto hecho de lesión de confianza y tráfico de influencias, en el marco de la denuncia por corrupción que le llevó a presentar su dimisión el pasado diciembre.

Ferreiro, que en 2015 llegó a la intendencia al frente de una coalición de sectores progresistas, renunció luego de que la Fiscalía allanara varias dependencias del edificio municipal en busca de evidencias de la existencia de una supuesta recaudación paralela dentro de la Municipalidad.

La fiscal del caso, Stella Mary Cano, incluyó en su imputación los presuntos delitos de coacción y coacción grave, según el comunicado del Ministerio Público.

La imputación se produce dos días después de que Ferreiro prestara declaración ante la fiscal.

En esa comparecencia, Ferreira rechazó esos presuntos hechos y acusó de amenazas y extorsión a un ex aliado político, Camilo Soares, del izquierdista Partido del Movimiento al Socialismo (P-MAS).

Soares fue quien denunció ante la Fiscalía ese presunto esquema de corrupción a través de una recaudación paralela, que derivó poco después en la dimisión de Ferreiro.

Ferreiro también negó en esa declaración que existiera alguna actuación irregular durante su Administración en procesos de adjudicación de obras o de compras, así como en algunos contratos de tercería de servicios de disposición de residuos.

En la causa están imputados el ex jefe de Gabinete Carlos Mancuello y el funcionario Víctor Ocampos por lesión de confianza y tráfico de influencia; el ex director de Recursos Humanos Aureliano Servín y la ex asesora Rocío Casco por tráfico de influencia coacción y coacción grave.

Casco era militantes del P-MAS hasta que abandonó ese partido.

El caso tomó otro giro la pasada semana tras la difusión por parte de Casco de un audio en el que se escucha a Soares mencionar a personas y empresas presuntamente vinculadas al ex jefe de Estado Horacio Cartes (2013-2018) entre los aportadores de fondos al P-MAS para la campaña de las municipales de 2015.

Ello volvió a abrir el debate político sobre la financiación de los partidos políticos en Paraguay.

Tras la renuncia de Ferreiro, la Junta Municipal de Asunción eligió como alcalde a Oscar Rodríguez, del gobernante Partido Colorado, para completar el año que resta del período 2015-2020.