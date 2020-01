Una flecha de colores sobre un desierto de ceniza

Madrid, 17 ene (EFE).- Se corría la primera etapa del Tour Down Under, esa que cada año abre en Australia el calendario internacional de la máxima categoría. 132 km entre Tanunda y Campbelltown. A mitad de recorrido el pelotón marchaba agrupado y liderado por el Sky de Richie Porte, que cinco días después sería segundo en la general final. Michael Rogers, Luis León Sánchez, Heinrich Haussler... muchas caras conocidas por detrás. Y de pronto, sin previo aviso, los perfiles verdes de los alrededores de Adelaida se fundieron en negro.

Al pasar por las colinas de la Sierra de Lofty los ciclistas se adentraron en un territorio sin vida, de acacias calcinadas sobre un manto de ceniza. Los jerseys de los corredores brillaron como nunca: el amarillo del Tinkoff, el rojo del BMC, el celeste del Astana, el azul y verde del Movistar. Una flecha arcoiris surcó el aire con olor a quemado de un desierto gris.

Solo once días antes se había dado por extinguido el incendio que del 2 al 9 de en enero de 2015 arrasó 20.000 hectáreas en el estado de Australia Meridional. Tuvo incluso nombre propio, 'el fuego de Sampson Flat'. No hubo víctimas mortales. Unas lluvias oportunas contribuyeron a que los daños no fueran mayores.

La historia se repite. Pero agravada. Cinco años después, la zona, el estado, el país siguen siendo pasto del fuego. Mientras empieza el día 21 una nueva edición del Tour Down Under, los colores que destacan ahora son, a 700 km de Adelaida, los de las camisetas de Rafael Nadal, de Serena Williams, de Roger Federer, luminosos sobre otro fondo gris, el del cielo de Melbourne.

El humo de los incendios que recorren el este de Australia desde hace cuatro meses amenaza el normal desarrollo del Abierto de tenis de Australia. Jugadores con problemas respiratorios que se retiran, espectadores con mascarilla... Las imágenes de la fase previa son preocupantes. El desenlace del torneo, una incógnita.

De los 20 millones de hectáreas devastadas por el fuego en todo el planeta en 2019, la mitad se la llevó Australia. Desde septiembre son 28 los muertos. Según la NASA, el humo, que ha llegado a alcanzar una altura de 17,7 km sobre el nivel del mar, ya ha dado una vuelta completa la Tierra y ha cerrado un círculo infernal, con principio y fin en el sexto país más grande del globo.

El deporte quiere ser una isla de normalidad en el escenario del desastre. La salud de los deportistas es la única línea roja, porque la del planeta ya agoniza en la cuneta gris de una carretera. Un trazado sinuoso por el que una vez pasó el fuego y por el que, durante décadas, los únicos colores del paisaje serán los que aparezcan cada año con la caravana ciclista.

Natalia Arriaga