Pearl Jam regresará con un nuevo álbum tras su "Lightning Bolt" de 2013

Los Ángeles (EE.UU.), 15 ene (EFE).- La banda Pearl Jam, que no lanza un álbum de estudio desde 2013, confirmó hoy que regresará a la música este año con un nuevo disco, "Gigaton", que se lanzará el próximo 27 de marzo y cuyo primer sencillo "Dance of the Clairvoyants" estará disponible en las próximas semanas.

"Gigaton" será el primer trabajo del grupo desde "Lightning Bolt", que salió a la venta el 15 de octubre de 2013 como el décimo disco de la exitosa banda de rock nacida en el noroeste de EE.UU en los años 90 y aún en activo.

"Hacer este disco ha supuesto un largo recorrido -dijo el guitarrista Mike McCready en un comunicado-. A veces ha resultado desconcertante y emocionalmente oscuro, pero también a la vez una hoja de ruta experimental y fascinante hacia la redención musical".

"Colaborar con mis compañeros en 'Gigaton' me ha otorgado básicamente mayor consciencia, amor y conocimiento de la necesidad humana de conexión en estos tiempos", avanzó el músico.

Para apoyar el lanzamiento, Pearl Jam iniciará una gira por Norteamérica que arrancará en Canadá, el 18 de marzo en Toronto, y finalizará en abril en EE.UU., aunque su equipo ha asegurado que se trata de la primera tanda de conciertos.

La publicación del undécimo disco de estudio coincidirá con la celebración de 30 años de carrera en directo, en los que ha vendido más de 85 millones de álbumes en todo el mundo, combinando alabanzas de la crítica con éxito comercial.

Además, Pearl Jam logró acceder en 2017 al prestigioso Salón de la Fama del Rock & Roll, donde comparte espacio con bandas míticas como The Cure, Radiohead, The Rolling Stones, The Beatles y The Beach Boys.

La portada de "Gigaton" será la fotografía "Ice Waterfall", obra del director, fotógrafo y biólogo marino Paul Nicklen. Tomada en Svalbard, Noruega, la imagen muestra cómo los icebergs de la isla de Nordaustlandet manan grandes cantidades de agua de deshielo.

Varios medios especializados en música incluyeron el regreso de esta banda entre los acontecimientos musicales más esperados del 2020.