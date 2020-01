Aloul: "Trump presentará el plan para ayudar a Netanyahu en las elecciones"

Ramala (Cisjordania), 14 ene (EFE).- Mahmoud Aloul, vicepresidente de Al Fatah y previsible sucesor del presidente palestino, Mahmud Abás, -aunque esquiva con risas la pregunta- cree que Donald Trump presentará el Acuerdo del Siglo no porque esté "preocupado por los palestinos", sino para ayudar a su "amigo Benjamín Netanyahu" en las elecciones israelíes de marzo.

Con la fecha de publicación -varias veces pospuesta- de nuevo en el aire, Aloul asegura que últimamente están recibiendo más presiones para reunirse con la Administración estadounidense, con la que "no hay contacto oficial" desde que Washington reconociera en 2017 a Jerusalén como capital de Israel.

Para Aloul, va contra "toda lógica" que el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, haya dicho además que las colonias israelíes en territorio ocupado no violan la ley internacional y, aunque adelanta que no lucharán contra Estados Unidos, porque asumen su debilidad, tampoco "aceptarán sus demandas".

"Hasta en diez ocasiones hemos rechazado (en los últimos meses) reunirnos oficialmente con ellos", aseguró en un inusual encuentro con un reducido grupo de periodistas internacionales en su oficina de Ramala, sede del gobierno palestino.

"Hasta ahora no sabemos que hay en su plan (que elabora Jared Kushner, asesor y yerno de Trump) pero sí sabemos lo que no hay: no está Jerusalén, el derecho al retorno de los refugiados o la creación de un Estado palestino. ¿Cuál es la razón para hablar con ellos?", considera.

"Rechazaremos completamente el plan", adelanta.

Así que anticipan que la propuesta solo servirá para respaldar al primer ministro en funciones, Netanyahu, en los comicios israelíes del 2 de marzo, tras los que tampoco esperan un cambio sustancial con respecto al conflicto, gane quien gane.

"No creo que la alternativa a Netanyahu vaya a ser mejor pero, ante todo, estaremos complacidos si se marcha", declaró.

Mientras tanto, Aloul está ocupado en sus elecciones, las que quieren organizar en Palestina, que no va a la urnas desde 2006, y explica que están a la espera del permiso de Israel para poder votar en el este de Jerusalén, ocupado y anexionado.

Había dos obstáculos para celebrarlas, cuenta, Jerusalén y Gaza. El segundo está resuelto, al haber llegado a un acuerdo con el movimiento islamista, Hamás, que controla la franja y con quien está enfrentado desde hace más de una década. Con todas las facciones palestinas han decidido que los comicios legislativos se celebrarán en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este -tres territorios palestinos aislados- como una sola circunscripción.

Pero la parte oriental de la Ciudad Santa está anexionada por Israel, que impone sus leyes civiles, así que necesitan su permiso: "Hasta ahora, ni lo ha rechazado ni lo ha aceptado", afirma sobre la ausencia de respuesta a la carta oficial que presentaron al Gobierno de Israel.

"Si no celebramos las elecciones allí, es como aceptar la decisión de Trump (de que toda la ciudad es capital israelí)", valora sobre los alrededor de 350.000 palestinos que viven en allí, de los que el 95% no tiene nacionalidad israelí sino una residencia permanente y revocable, y que tendrían derecho a voto en unos comicios palestinos.

Confiesa que han pedido a los países europeos que presionen a Israel para que conteste y que le han propuesto instalar urnas de votación en consulados o áreas internacionales como Naciones Unidas para poder llevarlas a cabo.

Este líder palestino, nacido en la localidad cisjordana de Nablus en 1951 y metido en política desde los 16 años, revela que algunas facciones están exigiendo a Abás que emita cuanto antes el decreto de convocatoria a partir del cual tendrían cuatro meses para celebrarlas.

Pero él opta por tener paciencia, porque sin Jerusalén, "un asunto político", no habrá elecciones palestinas.

Tampoco parece tener prisa en desvelar si sucederá a Abás de 84 años, de convocarse elecciones parlamentarias que activaría de forma automática la celebración de presidenciales en el plazo de tres meses desde el día de votación.

"Todavía es pronto para hablarlo", esquiva sobre su posible candidatura al tiempo que reconoce que Abás no parece estar por la labor de reeditar el cargo.