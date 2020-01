La brasileña Petra Costa agradece su nominación al Óscar ante "la propagación del fascismo"

Los Ángeles (EE.UU.), 13 ene (EFE).- La cineasta brasileña Petra Costa, que obtuvo este lunes una nominación al Óscar al mejor documental por "The Edge of Democracy", se mostró muy agradecida por su candidatura en la gran gala del cine en un momento en que "el fascismo se está propagando como una epidemia" en todo el mundo.

"Estamos absolutamente entusiasmadas y encantadas de que nuestros colegas hayan reconocido la urgencia de esta película", dijeron hoy en un comunicado, facilitado a Efe por Netflix, la directora Petra Costa y la productora británica Joanna Natasegara.

Tanto Costa como Natasegara mostraron también su satisfacción por estar acompañadas en esta categoría de los Óscar de "narraciones tan importantes" como las de los otros documentales nominados: "American Factory", "The Cave", "For Sama" y "Honeyland".

"En un momento en el que fascismo se está propagando como una epidemia, esperamos que nuestra película pueda ayudarnos a todos a entender cómo de crucial es proteger nuestras democracias", apuntaron.

"Estamos en un momento en el que lo personal se ha convertido en algo completamente político para muchos en todo el mundo y creemos que es a través de las historias, el lenguaje y los documentales donde las civilizaciones empiezan a curarse", finalizaron.

"The Edge of Democracy", que se estrenó en la edición de 2019 del Festival de Cine Independiente de Sundance, ofrece un retrato de la política brasileña con el ascenso y caída de los expresidentes de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016) justo antes de que llegar al poder el actual mandatario, el ultraconservador y muy polémico Jair Bolsonaro.

"Joker", con once nominaciones, lideró hoy las candidaturas para los Óscar por delante de "1917", "Once Upon a Time... in Hollywood" y "The Irishman", que lograron cada una diez menciones.

La 92 edición de los Óscar se celebrará el próximo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.) y, por segundo año consecutivo, no tendrá maestro de ceremonias, tal y como anunció la Academia de Hollywood la pasada semana.