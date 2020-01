Sergio Ramos: "El tobillo no estaba para tirarlo a lo Panenka"

Yeda (Arabia Saudí), 12 ene (EFE).- El capitán del Real Madrid Sergio Ramos indicó que tiró el cuarto penalti porque siempre elige ese lugar y desveló que pensó en lanzar el tiro "a lo Panenka" pero que se reprimió porque "el penalti no estaba para eso".

"Me tocaba el cuarto a mí. Siempre me pongo el cuarto por superstición. Tenía el tobillo jodido. Pero uno se sobrepone y hace lo que pueda por tirarlo", indicó el capitán que luego reconoció la tentación de tirarlo con una picada a la pelota (panenka). "El tobillo no estaba para eso, estaba para asegurar".

Sergio Ramos ensalzó a Fede Valverde. "Es un grandísimo futbolista, con una personalidad inmensa que puede ser importante en este equipo. En cuanto a la falta que hizo a Morata cualquiera hubiera hecho lo mismo y sacrificarse por el equipo", aseguró.

Destacó al entrenador. "Zidane tiene mucho mérito. Los resultados hablan por sí solo. Siempre le he apoyado y defendido porque si un jugador no lo hace mal iría la cosa. Ha tomado buenas decisiones. Los títulos aparecen y aparecen las cosas"

Sobre la resolución de la final dijo que "la prórroga y penaltis forman parte del juego. Hubo fases donde dominamos y con el cansancio lo tuvieron un poco. El Real Madrid tuvo el equilibrio defensivo y ellos no tanto. Tenemos la experiencia de grandes competiciones y de momentos como este. Hay que estar preparado para todo pero contento porque los duelos contra el Atlético Madrid casi todo los hemos ganado. No es gran cosa pero hemos empezado con un trofeo".

"Lo que sembramos del principio lo recogemos ahora. Estamos con los pies en el suelo pero es un buen inicio", dijo Sergio Ramos.