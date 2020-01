Sánchez presenta un Gobierno dialogante, paritario y con propósito de unidad

Madrid, 12 ene (EFE).- El jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, presentó oficialmente este domingo el primer Gobierno de coalición de la historia reciente de España que nace "con un firme propósito de unidad" y será "plural, dialogante" y paritario.

Sánchez compareció hoy ante los medios, en una intervención sin preguntas, tras comunicarle al rey Felipe VI la composición final de su Ejecutivo, que dada su pluralidad, "hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra".

El líder socialista reconoció la "singularidad" de este nuevo Gobierno de coalición con la formación de izquierdas Unidas Podemos (UP), con el que ha conseguido romper un largo bloqueo político, estructurado en cuatro vicepresidencias, tres de ellas ocupadas por mujeres, y 18 ministerios, cinco de ellos en manos de UP y sus socios y con su líder, Pablo Iglesias, como uno de los vicepresidentes.

UN GOBIERNO DE IGUALDAD Y DE DESAFÍOS ECONÓMICOS

De esas 22 carteras en total, la mitad estarán ocupadas por mujeres, por lo que el Ejecutivo cumple de esta manera con su propósito de avanzar hacia la igualdad real. "España no va a ser un país de mujeres sin voz", dijo Sánchez.

Afianzar el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad, el entendimiento territorial y reto demográfico, la justicia social, y la transformación ecológica y digital de la economía española son otros de los objetivos del nuevo Gobierno.

Y por eso el Ejecutivo "replica estas necesidades" en su composición, explicó Sánchez, quien subrayó, además que el camino que ahora comienza servirá de ejemplo al futuro y pone a España "en la senda europea" donde ya se gobierna bajo el formato de coalición.

TAMBIÉN PROGRESISTA, ACTIVO, RESUELTO Y EJECUTIVO

Sánchez hizo hincapié en que este Gobierno está definido por "los valores progresistas de quienes lo representan y de la sociedad que lo ha votado" y seguirá un método de trabajo "activo, resuelto y ejecutivo, fiel reflejo del número de ministerios que lo forman".

También de "la personalidad de sus titulares, con competencias muy precisas y tasadas. Hombres y mujeres con una gran profesionalidad y competencia y algunos con un fuerte perfil económico", para afrontar los retos que se exigirá a España en esa materia.

La presente legislatura será la del "diálogo social, territorial y generacional". "Los ciudadanos nos reclaman una España de moderación y no de crispación, que construye puentes y no rupturas, de convivencia y no discordia, cimentada en el acuerdo y no abonada al insulto y la descalificación", recalcó.

Sánchez agradeció "profunda y sinceramente" a los ministros que abandonan sus puestos en esta etapa el "extraordinario trabajo" que han desarrollado. Pero "cada etapa política exige nuevos perfiles", dijo.

Mañana lunes, el nuevo gabinete tomará posesión y un día después, el martes 14, tendrá lugar un Consejo de Ministros de carácter extraordinario.

El viernes 16 se celebrará otra reunión ministerial de la que se espera que salgan los anuncios de las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo de coalición entre el PSOE y la formación de izquierdas Unidas Podemos.

El primer reto para el Ejecutivo será el de la cohesión interna entre sus dos componentes y su longevidad dependerá sobre todo de su capacidad para lograr el apoyo de otras fuerzas y superar su debilidad numérica -155 escaños frente a los 176 que marcan la mayoría absoluta-, en un escenario en el que será clave el desarrollo de una mesa de diálogo con el gobierno regional catalán.

LA RÉPLICA DE LA ULTRADERECHA

Mientras Sánchez explicaba los pormenores del nuevo Gobierno, la ultraderecha de Vox, tercera fuerza política en el Congreso, reunía frente a los ayuntamientos de todo el país a miles de personas en defensa de la concordia nacional y contra la ruptura de España.

En Madrid tuvo lugar la concentración más numerosa, que llevaba por lema "España existe" y que concluyó con la lectura de un manifiesto por parte del líder de Vox, Santiago Abascal.

"Llamamos en defensa de la concordia nacional a todos los votantes de todos los partidos, también a los votantes de formaciones históricamente de izquierdas, porque ellos son hoy los más estafados: somos conscientes de que una mayoría de votantes de izquierdas no quiere que su voto sirva para romper España", dijo Abascal.

Los representantes de Vox lamentaron que el conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición, se desmarcara de la convocatoria y aseguraron que durante esta legislatura irán de la mano "en la medida" en la que recorran "el mismo camino".

Alida Juliani