El "no" a Sánchez no supera al sí en un millón de votos, como dice Casado

Madrid, 11 ene (EFE).-El líder del PP, Pablo Casado, sostiene que los partidos que votaron no a la investidura de Pedro Sánchez recibieron el 10N más de un millón de sufragios que los que votaron sí, pero en realidad la diferencia es de menos de 300.000 votos y el resultado sería inverso si no se contara a JxCat y la CUP.

CASADO: "Sánchez obtuvo 167 síes y 165 noes, pero los de los noes éramos un millón y pico más de votantes que los del sí. Eso es la fragmentación electoral. Y creo que la enseñanza es que el centroderecha se tiene que unir". Así se pronunció el presidente del Partido Popular este miércoles durante una entrevista en la COPE.

DATOS: Las fuerzas políticas que apoyaron con un "sí" a Sánchez en la segunda votación del debate de investidura, celebrada este martes en el Congreso, recibieron 292.690 sufragios menos que los partidos que rechazaron la candidatura del líder del PSOE con un "no", según el resultado de los comicios publicado por el Ministerio del Interior.

Para calcular este resultado, se han excluido del cómputo los 123.981 sufragios obtenidos el 10N por la candidatura que compartían Coalición Canaria y Nueva Canarias, ya que, de los dos diputados elegidos en estas listas, la diputada de CC Ana Oramas votó no a la investidura del candidato socialista y el de NC Pedro Quevedo votó sí.

Al margen de Quevedo, dieron su sí a Sánchez los diputados socialistas y los de Unidas Podemos, PNV, Más País, Teruel Existe y BNG: La suma de votos logrados por estas fuerzas políticas en los comicios de noviembre fue de 10.943.939 sufragios.

En cuanto a los votos en contra del candidato socialista, procedieron -además de la diputada Oramas- tanto del PP, Vox, Cs, Navarra Suma y el Partido Regionalista de Cantabria como de JxCat y la CUP. El volumen conjunto de sufragios de estas formaciones el 10N se elevó a 11.236.629 papeletas.

Casado presenta la superioridad numérica en las urnas de las fuerzas del "no" a Sánchez como una prueba de que "el centroderecha se tiene que unir". Pero dos de las formaciones que votaron 'no' fueron los independentistas de Junts per Catalunya (JxCat) y los antisistema de la CUP, que no habrían apoyado nunca al PP y que obtuvieron en las urnas entre ambas un total de 772.129 votos.

De modo que, si se descontaran los sufragios de JxCat y la CUP, la mayoría del "no" se convertiría en minoría, con 10.464.500 votos, casi medio millón (479.439) menos que los 10.943.939 del bloque del "sí".

Además de síes y noes, en la votación de investidura de Sánchez hubo 18 abstenciones, las de ERC y EH Bildu, que facilitaron la investidura de Sánchez. Estas dos formaciones obtuvieron en las urnas un total de 1.146.453 sufragios.

Un día después de que Casado hablara del "millón y pico más de votantes", el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, reiteró la misma tesis pero con una cifra rebajada a la mitad.

Así, en declaraciones a TVE, Maroto aseguró este jueves que "en la parte de votos del no hay casi medio millón de votantes más que en los diputados del sí. Lo que pasa es que, como estamos divididos, tenemos menos diputados". Los 292.690 votos reales de diferencia quedan también lejos del "casi medio millón" del que habla el portavoz del grupo popular en la Cámara Alta.

FUENTES:

- Resultados de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 publicados por el Ministerio del Interior.

- Diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Sesión plenaria celebrada el 7 de enero de 2020.